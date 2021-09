Crystal Dynamics travaille également sur le nouveau jeu Perfect Dark

Image : Microsoft

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que The Initiative, un nouveau Xbox Game Studio, commençait à travailler sur un tout nouveau jeu Perfect Dark. Aujourd’hui, ils ont dit qu’ils recevaient maintenant de l’aide, sous la forme de Crystal Dynamics, développeurs de Tomb Raider.

Voici l’annonce elle-même, qui utilise un langage très prudent :

Tout d’abord, il est très amusant que lorsque vous voulez une bonne presse, Crystal Dynamics soit une «équipe de classe mondiale» derrière des jeux comme Tomb Raider, et non l’épave de train qu’est The Avengers. Et deuxièmement, annoncer qu’un tout autre studio vient travailler sur un jeu qui il y a neuf mois n’était réalisé qu’à l’Initiative soulève certainement quelques questions, que le “nous sommes encore au début du développement” espère éviter. .

Eh bien, c’est quand même une nouvelle prometteuse ! Les Avengers sont nuls, mais surtout à cause de sa conception persistante du monde du jeu, qui a été un désastre dès le départ. Le nouveau Perfect Dark ne s’engage pas dans cette voie, alors j’espère que Crystal Dynamics pourra revenir au genre de trucs d’action « axés sur les personnages » qu’ils faisaient si bien avec la série Tomb Raider.

Fait intéressant, The Initiative a été fondée par Darrell Gallagher en 2018, qui a passé une décennie chez Crystal Dynamics à travailler sur des jeux comme Tomb Raider Legend et Tomb Raider Underworld avant de devenir chef du studio à temps pour la sortie du redémarrage de Tomb Raider en 2013. Cette annonce n’est donc pas aussi hors du champ gauche qu’elle n’y paraissait au premier abord.

En fait, nous ne savons pas grand-chose sur le jeu lui-même à ce stade, et tout ce que nous avons pu obtenir de sa révélation en 2020 était :