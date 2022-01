Crystal Hefner dévoile la « vraie » elle après avoir supprimé « tout faux »

cristal hefner se sent en paix avec sa décision de raccrocher ses oreilles de lapin.

Hugh HeffnerLa veuve de s’est interrogée sur son changement d’état d’esprit à propos de ses « années Playboy » et sur les raisons pour lesquelles elle se sent plus « authentique » et « vulnérable » que jamais.

« En cinq ans, mon compte est passé de pas toujours sûr pour les publications au travail à mon VRAIE sécurité pour la vie au travail », a-t-elle écrit sur Instagram le lundi 10 janvier. « Le vrai moi. Je vivais pour d’autres personnes avant, pour rendre les autres heureux, en souffrant intérieurement dans le processus. »

Elle a noté que son personnage Playboy et « certaines » photos l’avaient aidée à se faire connaître sur les réseaux sociaux.

« En bref, le sexe fait vendre », a écrit Crystal, maintenant âgée de 35 ans. « Je ne sais pas si je me sentais responsabilisé en m’habillant légèrement, en montrant un décolleté, etc. jours, et parce que je me sens tellement mieux intérieurement, il en sera probablement ainsi pour le reste de ma vie. »