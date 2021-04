Crystal Hefner fait partie de l’équipe Kendra Wilkinson au milieu de sa querelle ravivée avec Holly Madison ⋆ .

Instagram / WENN / Instagram / Rocky

Dans une nouvelle interview, la veuve et la troisième épouse de Hugh Hefner confient qu’elle se range du côté de l’alun de “ Kendra on Top ” après que Holly l’ait ombragée dans une récente interview.

AceShowbiz –

Cristal Hefner (Crystal Harris) révèle à quelle équipe elle appartient au milieu de la querelle relancée entre Kendra Wilkinson et Holly Madison sur le fondateur du magazine Playboy Hugh Heffner. Dans une nouvelle interview, la veuve et la troisième épouse du défunt éditeur Playboy ont partagé qu’elle se rangeait du côté de Kendra sur cette question.

«J’étais au manoir pendant une décennie il y a presque quatre ans maintenant et ces dames et leur drame étaient là des années avant cela. Je suis du côté de Kendra ici », a déclaré la femme de 34 ans dans un message sur l’application de médias sociaux MeWe le jeudi 8 avril.« Je ne sais pas pourquoi ces femmes qui ont partagé une expérience incroyablement rare et rare (qui ne se répétera jamais dans notre durées de vie) ne peut pas s’entendre? »

Le mannequin a poursuivi en écrivant: «Peut-être pour les mêmes raisons que Holly et Bridget me méprisent sans aucune raison. J’espère qu’un jour nous pourrons tous nous entendre et comparer nos expériences.

La querelle a été relancée après que Holly ait discuté d’elle et du temps passé avec Kendra dans le manoir dans l’épisode du mercredi 7 avril du podcast «Call Her Daddy». Holly a semblé accuser Kendra de mentir sur le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avec Hugh avant de s’installer avec lui. “Je n’essaie pas de faire honte à qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais personne n’a jamais été invité à emménager à moins d’avoir couché avec lui”, a déclaré l’auteur de “Down the Rabbit Hole”, âgé de 44 ans.

La déclaration n’est pas passée inaperçue par Kendra qui a rapidement riposté sur Holly. En réponse à l’ombre, Kendra a écrit dans un commentaire sous E! Post Instagram de News, «Mec… c’est 2021. Les temps ont changé. Je pardonne et j’ai des enfants à aimer et sur lesquels je me concentre. »

Cela mis à part, Holly a parlé du «sexe de base ennuyeux» avec Hugh dans l’épisode du podcast, ajoutant qu’elle était heureuse de ne jamais être tombée enceinte de l’enfant de l’éditeur décédé. «Je savais que c’était à cause de lui. J’étais en bonne santé. Il était tout simplement trop vieux », dit-elle. «Quand je me suis retrouvé dans cette situation pour la première fois et que quelque chose s’est passé dans mon esprit le premier soir où j’ai eu des relations sexuelles, je me suis dit: ‘OK, j’ai fait ça. J’aime avoir dépassé mes propres limites et je n’étais pas à l’aise avec ça. Maintenant, je dois transformer cette situation en quelque chose. Je me suis presque enfermé dans cette boîte.

Lien source