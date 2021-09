Crystal is a présenté son dernier produit : le Crystal Block Explorer !

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Crystal Block Explorer est un moteur de recherche ouvert. Avec cet outil de recherche de blockchain Bitcoin, vous pouvez :

visualiser les transactions et les interactions d’adresse, vérifier une adresse et ses propriétaires, et vérifier son niveau de risque.

Avec Crystal Block Explorer, vous pouvez obtenir un aperçu complet de la Blockchain Bitcoin avec les statistiques les plus récentes. Vous pouvez voir l’adresse bitcoin, les transactions et les détails des blocs dans un format convivial, et visualiser les données avec une fonction de partage de données facile à utiliser.

Pourquoi choisir le moteur de recherche blockchain de Crystal ? Le meilleur explorateur de Crystal apporte un haut niveau de transparence à la Blockchain Bitcoin. C’est un explorateur unique en son genre qui offre de nombreux avantages à la communauté.

Voici ce que propose notre explorateur unique :

Accès à l’outil de visualisation de Crystal : l’un des meilleurs sur le marché à l’heure actuelle ID de propriété de l’adresse basé sur les données hors chaîne et les algorithmes propriétaires de Crystal Scores de risque pour presque chaque adresse sur le flux Bitcoin Blockchain Exchange basé sur l’attribution de l’entité Crystal Mentions d’adresse trouvées sur le web Qui peut l’utiliser ? Crystal Block Explorer est conçu pour les passionnés de blockchain et les utilisateurs de crypto de toutes sortes, des particuliers et des entreprises aux pools miniers et aux organismes de réglementation. Tout le monde peut utiliser l’explorateur pour accéder aux enregistrements Bitcoin Blockchain et visualiser les données en chaîne.

Comment ces fonctionnalités profitent-elles à l’utilisateur ?

Notre outil de notation des risques permet aux utilisateurs de prendre des décisions de transaction éclairées. Nos algorithmes de clustering d’attribution d’entités rendent le big data plus lisible. Nos données hors chaîne offrent une approche d’évaluation beaucoup plus complète. Les utilisateurs peuvent estimer dans quelle mesure une adresse peut être liée à une activité illégale. L’outil de visualisation rend les données de la blockchain conviviales et partageables.

Découvrez dès aujourd’hui notre nouvel outil de recherche open blockchain et partagez des rapports avec vos pairs !

À propos de cristal :

Crystal est l’outil d’analyse de blockchain tout-en-un leader mondial pour la conformité AML crypto, fournissant des analyses de blockchain et une surveillance des transactions crypto pour des milliers de crypto-monnaies en temps réel.

Crystal Blockchain travaille à l’échelle mondiale avec des clients du secteur des actifs numériques, des secteurs bancaire et financier. Nous aidons à rationaliser leurs procédures Know Your Transaction (KYT) et Anti-Money Laundering (AML) pour répondre aux normes de conformité internationales.

Disponible en version démo gratuite, SaaS, API et pour une installation sur site. Conçu par Bitfury.

