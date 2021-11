Crystal Minkoff de RHOBH attribue son pantalon en cuir aux PCA Nom

Le premier acteur asiatique de The Real Housewives of Beverly Hill a sans équivoque fait sensation en 2021 !

Et personne n’apprécie plus la gratitude que celle de RHOBH Cristal Kung Minkoff elle-même après l’annonce de la nomination à l’émission de télé-réalité 2021 de l’émission aux People’s Choice Awards de cette année.

« C’est tellement plus flatteur et c’est tellement drôle parce que nous avons un texte de groupe avec toutes les filles de la série et tout le monde se félicite et j’ai dit: ‘Évidemment, c’est mon pantalon en cuir qui a obtenu la nomination, alors vous êtes tous les bienvenus, ‘ »la mère de deux enfants en plaisantant lors d’une conversation exclusive avec E! News lors d’une projection de Julia présentée par IHG Hotels & Resorts à The Eveleigh le 9 novembre.

Que ce soit le pantalon en cuir ou non, la star de télé-réalité a parlé de la relativité de la série et de la façon dont elle résonne avec les fans à la maison. « Je pense qu’il y a l’aspect du conflit et de la résolution avec les femmes auquel tout le monde peut en quelque sorte s’identifier, même si cela semble un peu plus extrême », a révélé Minkoff en réfléchissant au succès retentissant de la dernière saison.