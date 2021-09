Crystal Minkoff fait exploser les adeptes «racistes» dans les DM Instagram ⋆ .

Nouveau venu à Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Crystal Kung Minkoff ne retient pas les abonnés Instagram qui lui ont lancé des insultes racistes. Crystal a reçu de nombreuses critiques favorables de la part des fans depuis qu’elle a rejoint le casting de RHOBH lors de la saison 11. La première femme au foyer américano-asiatique de la série est un livre ouvert sur sa vie et a été félicitée pour sa vulnérabilité et sa réalité. Crystal est également fière de son héritage asiatique et a parlé des luttes liées à sa course sur RHOBH. Alors que de nombreux fans sont réceptifs à la personnalité rafraîchissante de Crystal dans la série, la star a reçu sa juste part de haine en ligne tout au long de sa première saison.

Les fans de Beverly Hills ont récemment remarqué que Crystal avait apparemment désactivé son compte Twitter sans avertissement. Il a été souligné que Crystal avait reçu de nombreux messages haineux de téléspectateurs sur Twitter au sujet de sa race et de sa culture asiatique. Crystal a été traitée de noms désobligeants par les téléspectateurs et accusée de mal représenter les Américains d’origine asiatique à la télévision. Les fans pensent que la haine raciste en ligne a conduit Crystal à fermer son Twitter. Malheureusement, cela n’a pas empêché les téléspectateurs d’envoyer de la haine à Crystal dans ses DM Instagram.

La femme au foyer recrue a profité de son histoire Instagram pour exposer les messages blessants qu’elle a reçus. Crystal a partagé une capture d’écran du message d’un abonné lui disant qu’elle doit quitter RHOBH. L’adepte a fait une remarque désobligeante sur les boulettes de cristal, une cuisine asiatique. Crystal a riposté à l’insulte sans instruction avec une réponse parfaitement sauvage. “Agir comme une annonce *** ne rendra pas le vôtre plus gros”, a écrit Crystal, ajoutant, “et mes boulettes ne sont pas bonnes. Ils sont incroyables ! Crystal a ajouté des autocollants « Stop au racisme » et « Nous ne traînons pas avec les racistes » à l’histoire.

Un autre utilisateur d’IG a contesté le fait que Crystal ait fait exploser son ennemi et a affirmé que son message n’était pas raciste. “Quand les gens ne savent même pas ce qu’est le racisme”, a écrit Crystal sur une capture d’écran de ce message. L’utilisateur a riposté dans un autre DM à la star avec un commentaire inapproprié sur Crystal, qui est née de parents immigrants, et sa co-vedette haïtienne de RHOBH, Garcelle Beauvais. Dans la capture d’écran, Crystal a renvoyé un DM au suiveur en colère. “Les Américains ne sont pas racistes”, a répondu Crystal, “Vous l’êtes.” Crystal a signé poliment en écrivant : « Portez-vous bien. Et bonne chance à vous.

Les fans espèrent que l’incident ne conduira pas Crystal à supprimer son compte Instagram comme elle l’a fait avec son compte Twitter pour éviter les messages haineux. Crystal n’est pas la première femme au foyer américano-asiatique à recevoir une haine inexcusable pour sa course en ligne. Bravo a annoncé son soutien à la communauté asiatique après que la star de The Real Housewives of Dallas, Tiffany Moon, ait fait l’objet de haine raciste. Si le réseau prétend être engagé dans la lutte contre le racisme, il se tiendra prêt et défendra Crystal, qui reçoit des messages désagréables. Espérons que Crystal ne sera pas dérangée par la haine et continuera à publier ses looks stylés et ses délicieuses recettes pour ses adeptes qui la soutiennent.

