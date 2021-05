Crystal Palace a battu Aston Villa 3-2 pour prendre les trois points

16/05/2021 à 15:13 CEST

le Palais a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui ville ce dimanche dans le Parc Selhurst. le Palais de cristal est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-2 à Sheffield United. Concernant l’équipe visiteuse, le Aston Villa perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre Manchester United. Avec cette défaite, l’équipe de Birmingham était en onzième position après la fin du match, tandis que le Palais de cristal est treizième.

La première moitié du match a bien démarré pour l’équipe de Birmingham, qui a ouvert le score grâce à un but de Mcginn à 17 minutes. Mais plus tard, le Palais de cristal a atteint l’égalité grâce à l’objectif de Benteke à la 32e minute. Aston Villa à travers un objectif de El-Ghazi à 34 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-2.

Après la mi-course du duel, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de vitriers, qui a égalisé le match avec un but de Zaha à la 76e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, inversant le score, portant le score à 3-2 avec un but de Mitchell à 84 minutes, terminant le match avec un score final de 3-2.

L’entraîneur du Palais a donné accès à Tomkins pour McCarthy, Pendant ce temps, il ville a donné le feu vert à Grealish, Davis Oui Wesley, qui est venu remplacer Traoré, Ramsey Oui El-Ghazi.

L’arbitre a donné un carton jaune à salle, Kouyaté Oui Zaha par l’équipe locale déjà Mcginn Oui Hause par l’équipe de Birmingham.

Avec ces trois points, le Palais classé treizième avec 44 points, tandis que le ville il s’est classé onzième avec 49 points à la fin du duel.

Le lendemain, l’équipe de vitriers jouera dans leur fief contre le Arsenal, Pendant ce temps, il Aston Villa cherchera la victoire à domicile contre lui Tottenham Hotspur.

Fiche techniquePalais de cristal:Butland, Cahill, Kouyaté, Mitchell, Ward, Mccarthy (Tomkins, min.73), Schlupp, Eze, Zaha, Benteke et TownsendAston Villa:Martínez, Hause, Konsa, Matt Targett, El Mohamady, Douglas Luiz, Mcginn, Ramsey (Davis, min 86), El-Ghazi (Wesley, min 88), Traoré (Grealish, min 64) et WatkinsStade:Parc SelhurstButs:Mcginn (0-1, min.17), Benteke (1-1, min.32), El-Ghazi (1-2, min.34), Zaha (2-2, min.76) et Mitchell (3- 2, min. 84)