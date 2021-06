Crystal Palace a déclaré que Steve Cooper serait «le rendez-vous le plus ennuyeux au monde» alors que le fan des Eagles déplore la rupture des pourparlers de Nuno Espirito Santo

in

Steve Cooper serait le « rendez-vous le plus ennuyeux au monde » s’il était nommé successeur de Roy Hodgson à Crystal Palace, a-t-on dit à talkSPORT.

C’est le point de vue du fan des Eagles, Terry, qui a appelé White & Jordan pour exprimer sa déception face à la nouvelle que le déménagement proposé de Nuno Espirito Santo à Selhurst Park s’est effondré suite à ses nouvelles demandes signalées.

Santo semblait prêt pour le poste de Palace – mais ses nouvelles demandes signalées ont vu les Eagles se retirer des négociations

Et en ce qui le concerne, il aurait préféré voir le patron vétéran Hodgson continuer à la barre plutôt que de voir Cooper – maintenant le favori des bookmakers – passer les rênes.

« J’en ai marre. C’est le rendez-vous le plus ennuyeux du monde si on y va pour lui [Steve Cooper],” il a dit.

« Pour aller de Nuno [Espirito] Santo à Steve Cooper… Je trouve ça plutôt embarrassant. J’aurais préféré garder Roy Hodgson plutôt que Steve Cooper !

«Je ne comprends pas pourquoi nous, en tant que club, quand quelque chose commence à sembler positif, comme ce nouveau stade, de nouveaux joueurs, de nouveaux managers… nous finissons par régresser et régresser.

“Nous avons été soumis à un football aussi ennuyeux et turbulent au cours des trois dernières années sous [Roy] Hodgson et ensuite nous sortons chercher Steve Cooper ?! Je ne le comprends tout simplement pas.

Jim White n’arrivait pas à comprendre le pessimisme de Terry sur l’arrivée potentielle de Cooper à Selhurst Park, auquel ce dernier a répondu : « Ils étaient tellement ennuyeux à regarder. [in the Championship play-off final].

parlerSPORT

La recherche de manager de Crystal Palace a été discutée en profondeur en ligne

« Écoute Jim, tu ne surveilles manifestement pas assez le copain du palais. Le football est nul et horrible à regarder », a ajouté Terry.

« Tout le monde le dit mais nous sommes une équipe d’un seul homme [Wilfried Zaha]. C’est juste un fait. Ce joueur n’arrête pas de vouloir sortir et nous refusons de vendre. Il s’en va gratuitement.

« Cette saison, nous devons reconstruire et nous devons recruter de nouveaux joueurs… mais pour qui les joueurs voudront-ils signer ? Pensez-vous que les joueurs voudront signer pour Steve Cooper ?

L’ancien propriétaire du palais Jordan a reconnu les inquiétudes de Terry, mais pense que les Eagles ont peut-être esquivé une balle dans leur poursuite ratée de l’ancien patron des Wolves, Santo.

Il a expliqué : « Palace a acheté un très bon joueur l’année dernière à QPR en [Ebere] Eze, qui est maintenant blessé.

« L’accent a un peu disparu sur Wilf, et à un moment donné, il voudra y aller parce qu’il est là depuis un certain temps, mais la difficulté est ce que vous voulez ?

Cooper a mené Swansea à la finale des barrages du championnat en 2020/21

«Voulez-vous que quelqu’un passe la porte pour vous rendre service Terry et qu’il soit pénible dès le départ parce qu’il ne peut même pas conclure un accord dès le début et rend tout le monde fou.

« Ou voulez-vous quelqu’un qui pourrait avoir la capacité de gérer l’équipe et de la changer de direction ?

«Je connais des fans de Swansea qui étaient dans votre camp, qui ont dit que le football qu’ils regardaient cette année n’était pas très bon et n’avait pas de Steve Cooper, donc je suis un peu dans votre camp.

“Je l’ai dit dès le départ que je garantis que les fans de Palace ne verront pas cela comme un rendez-vous particulièrement inspirant, mais ils sont en Premier League et ils sont là depuis huit ans – j’aurais souhaité cela pendant mon séjour là-bas. .

«Je pense que nous devons trouver un équilibre et avec le plus grand respect au monde pour tous ces clubs, je pense qu’ils sont de passage. Je pense que beaucoup de clubs n’ont pas beaucoup d’argent et que les managers ont le mauvais bout du bâton.

« Vous voyez [Antonio] Conte pense qu’il peut rincer Tottenham pour tout ce pour quoi il peut rincer Tottenham.

“Je peux garantir que Nuno Espirito Santo serait assis là en disant que je veux ceci, cela et l’autre et Palace sont assis là en pensant:” attendez une seconde, nous n’avons pas autant d’argent “, donc il y a un équilibre eu.”

Et s’exprimant dans la même émission, l’entraîneur de la première équipe de West Ham, Stuart Pearce, pense que les critiques adressées à Cooper étaient injustes compte tenu de ses réalisations dans le jeu à ce jour.

“Son CV est assez solide pour le moment, bien qu’en dehors de la Premier League”, a déclaré Pearce.

« Au niveau international, il a connu du succès avec les équipes d’Angleterre, avant d’entrer sur la scène des clubs.

« Quelle importance vous accordez à cela [is a debate], mais il a quand même créé un environnement gagnant.

«Il est venu et a placé Swansea au sommet du championnat. Je trouve toujours qu’il est difficile avant même que quelqu’un ne franchisse la porte pour les radier.

“Les supporters veulent un nom sexy dans le football et ce n’est pas toujours la voie à suivre.”