Crystal Palace achève la signature de l’attaquant celtique Odsonne Edouard

Crystal Palace a finalisé la signature de l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard. Fabrizio Romano rapporte que les honoraires de l’attaquant français se situent entre 15 et 20 millions d’euros.

L’attaquant très coté est une star du Celtic depuis son arrivée en 2017. Auteur de 22 buts la saison dernière, Edouard s’est retrouvé très sollicité cet été. Le Français de 23 ans a été lié à plusieurs équipes de Premier League cette fenêtre, notamment Brighton & Hove Albion et Southampton. Maintenant, cependant, c’est Crystal Palace qui est intervenu pour obtenir la signature de l’attaquant.

Odsonne Edouard était une cible privilégiée pour le patron des Eagles Patrick Viera. L’attaquant français a été une star ces dernières saisons pour l’équipe écossaise du Celtic. Après avoir passé les quatre dernières saisons avec le géant de Glasgow, Edouard a marqué 86 buts. Jouant la grande majorité de ses matchs en tant qu’avant-centre, Edouard a également ajouté 39 passes décisives à son décompte.

Le bilan d’Edouard en compétition UEFA est encore plus impressionnant. Jouant 42 fois en UEFA Champions League et en Europa League, l’attaquant français a inscrit 15 buts supplémentaires. Compte tenu de sa haute performance sous pression, Edouard a toujours semblé destiné à des choses plus grandes et meilleures.

Avant son passage au Celtic, Edouard était un membre vedette de l’académie des jeunes du Paris Saint-Germain. Jouant pour les équipes de jeunes du géant français, le premier rôle principal d’Edouard a eu lieu lors de la coupe des jeunes de l’UEFA 2015/16. Jouant en huit matches, Edouard a marqué trois fois tout en ajoutant deux autres passes décisives à son décompte. Ces performances ont directement conduit Edouard à rejoindre le Celtic l’été suivant.

Compte tenu de son talent et de ses compétences, Odsonne Edouard était définitivement l’un des meilleurs joueurs de la Premiership écossaise. Désormais avec Crystal Palace, Edouard cherchera à devenir un joueur vedette de son nouveau club.

