Crystal Palace confirme que Roy Hodgson quittera le club à la fin de la saison avec le dernier match à Anfield contre Liverpool, l’ancien patron de Chelsea Frank Lampard favori pour l’emploi

Roy Hodgson quittera son poste de manager de Crystal Palace à la fin de la saison, a confirmé le club.

Le patron vétéran a conservé le statut de Premier League des Eagles à chaque saison depuis son arrivée en 2017.

Hodgson dirigera les deux derniers matchs de Premier League de Crystal Palace de la saison avant de partir

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, sans travail depuis son limogeage par les Blues en janvier, est le favori des bookmakers pour remplacer Hodgson.

Expliquant son départ imminent du Palace, Hodgson a déclaré: «Après plus de 45 ans d’entraîneur, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de m’éloigner des rigueurs du football de haut niveau en Premier League, donc nos deux derniers matches seront mes derniers. ceux en tant que directeur de Crystal Palace.

«Cela a été une période particulièrement enrichissante de ma vie et de ma carrière de footballeur d’avoir pu passer ces quatre dernières saisons avec Palace.

«Je sens maintenant qu’à la fin d’une autre saison réussie, au cours de laquelle nous avons obtenu notre statut de Premier League, le moment est venu pour moi de quitter mes responsabilités de manager à plein temps.

Hodgson a réussi à tirer le meilleur parti de Wilfried Zaha au Palace

«J’ai eu tellement de soutien de ma femme et de ma famille tout au long de ma carrière et je réfléchis à cette décision depuis un certain temps, et maintenant je crois que le moment est venu de les considérer et de voir ce que l’avenir me réserve.

«J’ai vraiment apprécié mon séjour au Palace, j’ai eu le privilège de travailler avec un groupe exceptionnel de joueurs professionnels et dévoués, dont la plupart ont été avec moi tout au long des quatre années.

«Un manager n’est aussi bon que les joueurs qui jouent sur le terrain. J’ai eu la chance que ceux qui sont sous ma responsabilité m’ont certainement donné cela et je les en remercie.

«Je suis sûr que je parle au nom de tous les joueurs, de mon personnel d’entraîneurs et de mon équipe de coulisses, quand je dis que je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble pour conserver notre statut de Premier League pendant cette période.

Lampard a passé 18 mois à la tête de Chelsea, avant d’affronter le sac

«Je tiens également à remercier notre président Steve Parish, ses partenaires David Blitzer et Josh Harris et le directeur sportif Dougie Freedman pour tout leur soutien au fil des ans.

«Ils m’ont donné l’occasion de retourner dans le club de ma ville natale et j’ai toujours eu le sentiment que nous chantions à partir de la même feuille d’hymne en essayant d’atteindre nos objectifs communs.

«Je ne peux que leur souhaiter à tous la meilleure des chances pour un avenir prospère et je suis convaincu que le club ira de mieux en mieux.»

Le président du Crystal Palace, Steve Parish, a exprimé son appréciation pour Hodgson sur les réseaux sociaux.

Il a écrit: «Ce fut un privilège et un plaisir absolus de travailler aux côtés de Roy, qui est à la fois un humain magnifique et un manager de football hors pair.

«Il ne s’est pas passé une semaine où je n’ai rien appris de lui. Je suis ravi que nous puissions lui donner l’envoi qu’il mérite demain. »

Ce fut un privilège et un plaisir absolus de travailler aux côtés de Roy, qui est à la fois un humain magnifique et un manager de football hors pair. Il ne s'est pas passé une semaine où je n'ai rien appris de lui. Je suis ravi que nous puissions lui donner l'envoi qu'il mérite demain.

L’incroyable carrière de Hodgson l’a amené à occuper des postes de direction en Angleterre, en Suède, en Italie, en Suisse, au Danemark et aux Émirats arabes unis.

Et son dernier match aura lieu contre l’ancien club de Liverpool, à Anfield, où il a passé six mois en 2010.