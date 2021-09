Crystal Palace contre Brighton et Hove Albion

26/09/2021 à 21:02 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la sixième journée de Premier League, qui mesurera à Palais et à Brighton dans le Parc Selhurst.

Les Palais de cristal Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la sixième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Liverpool par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de cinq buts pour et huit contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brighton et Hove Albion il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui La ville de Leicester dans son stade et le Brentford hors de son terrain, 2-1 et 0-1 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Palais de cristal. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté quatre avec un bilan de sept buts pour et quatre contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Palais de cristal Il a atteint un équilibre entre une victoire et un match nul en deux matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Brighton et Hove Albion a un bilan de deux victoires en deux matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc le Palais de cristal Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Palais de cristal et le bilan est une défaite et deux nuls pour l’équipe locale. De même, les locaux disputent deux matchs de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Brighton. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en février 2021 et s’est terminée sur un score de 1-2 en faveur de la Palais.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Premier League, on constate que les visiteurs sont au-dessus des Palais de cristal avec une différence de sept points. Les Palais de cristal Il arrive à la rencontre avec cinq points à son casier et occupant la quatorzième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec 12 points.