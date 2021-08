Crystal Palace en pourparlers avancés pour Adam Armstrong de Blackburn Rovers

Le club de Premier League Crystal Palace serait en pourparlers avancés pour signer Adam Armstrong de Blackburn Rovers.

Selon Sky Sports, Palace a vu une offre rejetée mais reste en tête, mais ils pourraient faire face à la concurrence de Southampton, une autre équipe de Premier League. Les Saints sont maintenant à la recherche d’un nouvel attaquant suite au départ de Danny Ings pour Aston Villa.

On pense que Crystal Palace a fait une offre pour Armstrong, qui a marqué 30 buts la saison dernière pour Blackburn dans le championnat. Son décompte n’a été amélioré que par Ivan Toney dont les buts ont aidé Brentford à obtenir une promotion.

Cependant, l’offre d’ouverture des Eagles n’a pas atteint la valorisation de Rovers, estimée à 20 millions de livres sterling. Reste à voir si Palace est prêt à égaler cette évaluation, mais sinon, Southampton pourrait les battre à sa signature, ayant de l’argent en banque après la vente d’Ings.

Les Rovers ne laisseront pas Star Man partir à bon marché

Bien que le joueur de 24 ans n’ait plus qu’un an sur son contrat actuel à Ewood Park, les Rovers devraient décevoir tout club souhaitant le signer à moindre coût. Le manager Tony Mowbray a récemment parlé d’Armstrong et a révélé qu’il était ouvert avec son attaquant concernant les spéculations entourant l’avenir de l’attaquant.

Il a déclaré à Lancashire Live : « Adam connaît le nombre, tout le monde a une évaluation et je ne pense pas que nous soyons irréalistes.

“J’ai dit à Adam que s’ils atteignaient le nombre, il pouvait y aller, et nous lui serrerions la main et lui souhaiterions bonne chance et le club de football passera à autre chose et j’espère que nous pourrons trouver un remplaçant qui pourra faire oublier les fans Adam assez rapidement et il peut aller réussir ailleurs, mais il va y avoir un nouveau héros au coin de la rue.

Palace cherche à re-signer le défenseur

Dans d’autres nouvelles de Palace, le nouveau manager Patrick Viera pourrait être sur le point de signer à nouveau le défenseur Nathaniel Clyne. Le joueur de 30 ans a signé un contrat à court terme la saison dernière sous la direction du manager du Palace de l’époque, Roy Hodgson. Cependant, cet accord a expiré cet été et l’ancien international anglais est un agent libre.

Mike McGrath du Telegraph rapporte que Viera est intéressé à ramener l’ancien homme de Liverpool au club avant la saison prochaine.

Bien que Clyne soit un agent libre, il a toujours joué pour Palace pendant la pré-saison.

