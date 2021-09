Crystal Palace et Brighton et Hove Albion terminent leur match de championnat par un nul (1-1)

27/09/2021 à 23:04 CEST

Les Palais et le Brighton à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce lundi dans le Parc Selhurst. Les Palais de cristal arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Liverpool par un score de 3-0. Pour sa part, Brighton et Hove Albion a remporté le La ville de Leicester à domicile 2-1 et l’avait déjà fait à domicile, contre le Brentford par 0-1. Avec ce résultat, l’équipe des vitriers est quinzième à l’issue du match, tandis que le Brighton et Hove Albion est sixième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Palais de cristal, qui a créé la lumière avec un but de onze mètres Zaha, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Brighton, qui a obtenu le match nul grâce à un but de Maupay juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 95, clôturant ainsi le duel sur le score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Palais de cristal a donné accès à Benteke, Kouyaté et Schlupp pour Milivojevic, Edouard et Ayew, Pendant ce temps, il Brighton et Hove Albion a donné accès à Se lever, Modérateur et Connolly pour Brûler, Se lever et Welbeck.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont un au Palais (Gallagher) et trois à Brighton (Lallana, Cucurella et Trossard).

En ce moment, le Palais il reste six points et le Brighton avec 13 points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Les Palais de cristal affrontera le La ville de Leicester Pendant ce temps, il Brighton et Hove Albion le fera contre lui Arsenal.

Fiche techniquePalais de Cristal :Guaita, Marc Guehi, Andersen, Mitchell, Ward, Milivojevic (Benteke, min.72), Mcarthur, Gallagher, Zaha, Edouard (Kouyaté, min.72) et Ayew (Schlupp, min.86)Brighton et Hove Albion :Sánchez, Dunk, Burn (Alzate, min.46), Duffy, Lallana, Gross, Cucurella, Veltman, Welbeck (Connolly, min.76), Maupay et TrossardStade:Parc SelhurstButs:Zaha (1-0, min. 45) et Maupay (1-1, min. 95)