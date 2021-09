Crystal Palace et West Ham nommés parmi les prétendants à l’attaquant de Séville

in

L’agent de l’attaquant de Séville Munir El Haddadi a nommé Crystal Palace et West Ham comme étant intéressés par les services du joueur de 26 ans.

Munir est un quadruple international marocain qui est passé par l’académie La Masia de Barcelone. Il a été promu dans leur première équipe et a fait 56 apparitions, marquant 12 buts.

Cependant, avec le talent offensif auparavant disponible pour Barça, Munir n’était pas susceptible de devenir un titulaire régulier. En tant que tel, il a été expédié à Séville il y a deux ans dans le cadre d’un contrat d’une valeur inférieure à 1 million de livres sterling.

La saison dernière, l’attaquant a marqué quatre buts en 24 matches de Liga alors que Séville a terminé quatrième du classement.

Bien qu’il n’ait pas eu la meilleure des campagnes, Munir était recherché par plusieurs équipes européennes dans la fenêtre de transfert d’été.

C’est selon son agent, Francisco Valdivieso, qui prétend que Crystal Palace et Jambon occidental figuraient parmi la liste des prétendants potentiels.

“Monchi l’évaluait à dix millions d’euros au début du marché, et ces derniers jours, il aurait envisagé de le prêter avec une option d’achat”, a déclaré Valdivieso à ABC en Espagne (via Sport Witness).

« Il a reçu de nombreuses offres et intérêt de la part de nombreuses équipes. En Hollande, le PSV Eindhoven et le Feyenoord se sont intéressés à lui jusqu’à la dernière minute. L’Ajax le considérait également.

« C’était une bonne option, mais peut-être que sa longue période d’inactivité a fait des ravages. En Angleterre, Crystal Palace et West Ham ont montré beaucoup d’intérêt jusqu’au dernier jour du marché.

« Munir ne voulait pas quitter Séville ou la Liga. En Espagne, les offres qu’il a reçues ne lui ont pas plu.

Palace et les Hammers ont finalement choisi de poursuivre des cibles d’attaque alternatives. Patrick Vieira fait venir Odsonne Edouard du Celtic, tandis que David Moyes a aidé à recruter le milieu de terrain offensif Nikola Vlasic.

Vlasic fait l’éloge de la transformation de West Ham

L’international croate Vlasic a révélé son enthousiasme à jouer aux côtés de ses nouveaux coéquipiers de West Ham.

L’ancien homme d’Everton a dit: « J’ai beaucoup entendu parler du professionnel Tomas [Soucek] et Vladimir [Coufal] sont et comment ils ont cette mentalité qu’ils travaillent toujours dur et j’aime ça parce que je suis le même joueur.

« Je veux travailler le plus dur possible chaque jour et je suis vraiment professionnel.

À propos de Michail Antonio, qui a été transformé sous Moyes, Vlasic a ajouté : “Michail est une bête et ce qu’il a fait au cours de la dernière année et demie est incroyable.”

