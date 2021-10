Crystal Palace Manchester City Victory montre des progrès rapides

Manchester City a affronté Crystal Palace samedi après avoir réussi à garder les draps propres dans tous ses matches de Premier League à domicile jusqu’à présent cette saison. Vers cinq heures samedi soir, ce décompte de zéro était devenu deux. Cependant, cela est venu de leur propre faute; au lieu de cela, la victoire 2-0 des Eagles au stade Etihad devrait être entièrement prise pour ce qu’elle est – la preuve de la progression de Palace sous Patrick Vieira.

La victoire de Crystal Palace à Manchester City est une preuve évidente de leur progression rapide sous Patrick Vieira

Intégration rapide

Ce qui rend les signes prometteurs montrés par Vieira’s Palace d’autant plus satisfaisants, c’est le respect indéfectible du Français pour son prédécesseur.

La légende de la Premier League est entrée dans son nouveau rôle sans l’intention de reconstruire le club de la tête aux pieds. Au lieu de cela, le joueur de 45 ans a simplement adopté les bases posées par Roy Hodgson et a injecté sa propre philosophie. Au début du règne de Vieira, nous avons vu le même stoïcisme et le même style défensif compact qui ont fait de Palace des adversaires aussi difficiles – et des piliers de la Premier League – ces dernières années.

La différence sous le nouveau patron des Eagles est une poussée supplémentaire, une flamboyance et une croyance offensive lors de la conversion de la défense en attaque. Sa capacité à le faire dans un délai aussi court ne doit pas être sous-estimée, en particulier compte tenu de la refonte mineure de l’équipe qu’il a supervisée cet été.

Des habitués de la première équipe tels que Gary Cahill, Patrick Van Aanholt, Andros Townsend et James McCarthy ont quitté le club tandis que Vieira recrutait des talents frais, dynamiques mais fiables comme Joachim Andersen, Marc Guehi, Michael Olise et Conor Gallagher.

Malgré un début de saison difficile au cours duquel Palace n’a tout simplement pas obtenu de résultats, perdant déjà six points des positions de leader cette saison, samedi a apporté avec lui la justification du projet de Vieira.

Le Français a déjà obtenu que cette équipe gèle et se comporte bien, et a maintenant un résultat gigantesque à montrer pour ses efforts.

Une performance époustouflante

La victoire de Palace à Manchester City n’était rien de moins qu’une masterclass du début à la fin. Pour une équipe bourrée de génie créatif et de solidité défensive supposée, les Citizens étaient impuissants face à une presse dynamique, une rigidité disciplinée et une force collective parfaitement démontrées par les hommes de Vieira.

La ligne de fond était imperturbable. Une combinaison impénétrable de Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guehi et Tyrick Mitchell a démontré leur unité, leur conscience et leur compétence défensive tout au long, réalisant 12 récupérations de balle et 21 dégagements entre eux.

C’était le genre de stoïcisme qui avait déjà été inculqué au club par le pragmatique Hodgson. Ce qui est maintenant évident, cependant, c’est la capacité de la ligne arrière à jouer un football progressif, fluide, efficace depuis la profondeur, un signe clair du développement de l’équipe sous Vieira.

À la hauteur des escapades de jeu de la défense, la ligne de front était nette et polie à part entière. Wilfried Zaha et Odsonne Edouard en particulier se sont brillamment associés pour tenir le ballon et trouver de petits débouchés astucieux pour faire monter l’équipe. Une série de petits films nonchalants en première mi-temps était particulièrement agréable à regarder, alors que Palace donnait à City un avant-goût de sa propre médecine.

La lumière brillante, cependant, est venue au milieu de terrain. Le trio de Cheikhou Kouyate, James McArthur et Conor Gallagher a joué un rôle essentiel dans le maintien de la forme compacte de l’équipe pour étouffer la créativité de City, incitant la presse et convertissant la défense en attaque de la manière la plus mesurée mais la plus explosive possible.

En effet, Gallagher – qui était incroyablement sensationnel ce jour-là – était la figure centrale des deux buts. L’international anglais des moins de 21 ans était le pickpocket d’Aymeric Laporte avant d’aider Zaha pour le premier match à la sixième minute et a été l’instigateur et le finisseur du deuxième de Palace à la 88e – une contre-attaque rapide, nette et mortelle pour sceller l’accord.

Des signes prometteurs qui se transforment en résultats

Gallagher était le grand chef d’orchestre avec son rôle global contre Manchester City. Mais il n’était qu’au centre d’une performance collective parfaitement exécutée, une performance qui, en vérité, est venue depuis l’arrivée de Vieira à Selhurst Park.

Il y a eu des signes prometteurs tout au long des premières étapes de 2021/22 pour Crystal Palace, et ils ont finalement porté leurs fruits avec une victoire fantastique à l’Etihad. La performance magistrale des joueurs de Vieira est une indication claire de la progression remarquablement rapide qui se produit sous le Français.

