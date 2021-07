Crystal Palace nomme la légende d’Arsenal Patrick Vieira comme nouveau manager, mais pas avant la suppression du tweet et des plaisanteries avec le gourou des transferts Fabrizio Romano

Crystal Palace a annoncé Patrick Vieira comme nouveau manager.

La légende d’Arsenal, sans emploi depuis décembre dernier suite à son limogeage à Nice, a signé un contrat de trois ans à Selhurst Park.

. – .

Vieira a une chance de gérer en Premier League après une brillante carrière dans la compétition

Cela promet d’être un énorme défi après les efforts incroyables de Roy Hodgson au cours des quatre dernières campagnes.

L’ancien patron de l’Angleterre a quitté les Londoniens à la fin de la dernière saison de Premier League et ils commencent maintenant une nouvelle ère.

L’équipe doit être reconstruite après le départ de plusieurs stars à la fin de leurs contrats le 1er juillet, tandis que Nathan Ferguson et Eberechi Eze ont des blessures à long terme.

Mais le président Steve Parish est ravi de faire venir le légendaire milieu de terrain et veut maintenant lancer son activité de transfert.

GETTY IMAGES

Vieira a dirigé en Amérique, en France ainsi que l’équipe de développement d’élite de Man City

Il a déclaré: «Je suis ravi et ravi que Patrick ait accepté de rejoindre Crystal Palace en tant que directeur après avoir appris avec succès son métier au sein du City Group et connu des périodes de gestion positives à New York, puis à Nice, qu’il a dirigé vers l’Europa. Ligue.

“Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer dans les semaines à venir et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Patrick et Dougie pour faire venir de nouveaux visages pour nous aider tous à une saison réussie.”

Patrick Vieira a ajouté : « Je suis vraiment ravi d’avoir cette opportunité de revenir en Premier League et de gérer ce grand club de football, alors que nous entamons un nouveau chapitre ensemble.

« C’est un projet qui m’attire vraiment, ayant beaucoup parlé avec le Président et le Directeur Sportif de leur ambition et de leurs projets pour l’ensemble du club, y compris l’Académie. Le club a des fondations fantastiques en place après de nombreuses années en Premier League, et j’espère que nous pourrons apporter de nouvelles améliorations et continuer à faire avancer le club.

“Je suis également très heureux de découvrir l’atmosphère que créent les supporters du club à Selhurst Park et à l’extérieur, et je sais à quel point cela peut être important pour l’équipe.”

.

Hodgson a conservé le statut de Premier League de Crystal Palace à chacune de ses quatre saisons en charge, mais est parti à la fin de la dernière campagne

L’annonce ne s’est cependant pas faite sans accroc, car Vieira a dû supprimer un tweet confirmant apparemment l’accord.

Cela a vu le nouveau patron du palais impliqué dans un échange humoristique avec le gourou des transferts Fabrizio Romano alors qu’ils tentaient de conclure l’accord.

Vieira a supprimé ce tweet avant l’annonce