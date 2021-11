Crystal Palace reçoit d’autres bonnes nouvelles alors qu’Eberechi Eze est destiné aux moins de 23 ans et devrait faire le retour de la première équipe avant la date prévue

Eberechi Eze a franchi une étape importante dans son retour de blessure en jouant plus d’une heure pour les moins de 23 ans de Crystal Palace lundi.

L’ailier des Eagles, 23 ans, est absent depuis mai lorsqu’il s’est blessé au tendon d’Achille à l’entraînement.

Les fans de Palace vont adorer voir ça

Le filou était sans doute le meilleur joueur du club la saison dernière

Malgré les craintes initiales que le coup puisse exclure Eze jusqu’en 2022, l’Anglais se remet plus tôt que prévu.

Il a joué 62 minutes pour l’équipe de jeunes Palace contre Blackburn et a livré une solide performance avant de s’en sortir indemne.

L’ancien attaquant de QPR a connu une saison de percée passionnante pour Palace au cours de la campagne 2021/22 – et il est entendu que Gareth Southgate se préparait à choisir Eze pour l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020 avant la blessure.

Son retour dans l’équipe première des Eagles, attendu dans quelques semaines, intervient à un moment excitant pour les hommes de Patrick Vieira, qui vient de battre Manchester City à l’Etihad.

Palace est invaincu lors de ses cinq derniers matchs et le retour d’Eze représente plus de bonnes nouvelles

« Le jour de mon retour va être beau pour moi », a récemment déclaré Eze.

« Une belle expérience de sortie avec les fans. Je n’ai pas connu tous les fans avant. Ça va être comme mes débuts encore une fois. Incroyable.

« J’aime juste regarder l’équipe en ce moment parce qu’ils jouent si bien et ils font exactement ce que j’aurais espéré dans cette équipe. C’est génial de regarder ça et, voyant ça, j’ai hâte de revenir et de les rejoindre.