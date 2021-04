Crystal Palace v Chelsea LIVE: les Blues affrontent un derby londonien clé dans le top quatre de la Premier League

Les rivaux londoniens Crystal Palace et Chelsea s’affrontent en Premier League ce samedi.

Chelsea a subi une défaite 5-2 contre West Brom le week-end dernier, portant un coup dur à ses quatre meilleurs espoirs cette saison.

Chelsea de Thomas Tuchel a besoin d’une grosse performance contre Crystal Palace

Les Bleus ont rebondi avec une performance impressionnante en Ligue des champions en milieu de semaine et doivent gagner à nouveau lors de leur court voyage dans le sud de Londres.

Palace a fait match nul avec Everton la dernière fois et une victoire sur Chelsea les amènerait à la barre magique des 40 points.

Chelsea a battu les Eagles 4-0 à Stamford Bridge en octobre.

Crystal Palace v Chelsea: Comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 10 avril.

La couverture complète du Selhurst Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Chelsea a battu Crystal Palace 4-0 plus tôt cette saison Crystal Palace v Chelsea: nouvelles de l’équipe

Palace sera sans Michy Batshuayi car il n’est pas éligible pour affronter son club parent.

Mamadou Sakho, James Tomkins et James McArthur sont toujours absents mais James McCarthy et Nathaniel Clyne pourraient figurer.

Le seul absent de Chelsea est Thiago Silva qui reste suspendu.

Reste à savoir qui fera partie de la formation de départ après la victoire des Bleus en Ligue des champions en milieu de semaine contre Porto.

Palais de cristal: SUIVRE

Sous-marins:

Chelsea: SUIVRE

Sous-marins:

Crystal Palace v Chelsea: Statistiques et faits sur le match Crystal Palace a perdu ses six derniers matches de Premier League contre Chelsea, sa pire série de défaites contre les Blues en championnat de football. Chelsea a remporté huit de ses 10 derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Crystal Palace (L2), avec ces huit victoires sous sept managers différents (Hoddle, Gullit, Mourinho x2, Hiddink, Conte, Sarri & Lampard) .Aucune des 19 dernières rencontres de Premier League entre Crystal Palace et Chelsea ne s’est terminée par un match nul – seulement Newcastle vs Spurs entre août 1999 et décembre 2010 a eu une plus longue série de matchs sans match nul dans la compétition (21) .Chelsea a remporté 1,82 points par match dans les derbies de Premier League de Londres, le meilleur ratio parmi les équipes de la capitale. . En revanche, seul Fulham (0,81) a en moyenne moins de points par match dans de tels matches que Crystal Palace (0,93) .Chelsea n’a pas encore perdu sur la route sous Thomas Tuchel en Premier League (W3 D2) – le seul entraîneur des Blues. pour éviter la défaite lors de ses six premiers matchs à l’extérieur de la compétition était Felipe Scolari (invaincu dans les 10 premiers) .Crystal Palace a gardé cinq draps propres en Premier League à Selhurst Park depuis le début de l’année, deux de plus que dans l’ensemble 2020 (3). Les Eagles chercheront à conserver quatre blanchissages consécutifs à domicile dans l’élite pour la première fois depuis avril 1992 (5) .Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a perdu six matches consécutifs de Premier League contre Chelsea. Le seul adversaire contre lequel il a perdu sept matchs consécutifs en tant qu’entraîneur dans la compétition est Tottenham (entre novembre 2011 et septembre 2019). L’attaquant de Crystal Palace Christian Benteke a été directement impliqué dans huit buts lors de ses 10 dernières apparitions en Premier League contre Chelsea (6 buts, 2 passes). Il a marqué dans trois matchs à domicile contre eux et n’a pas encore terminé du côté des vainqueurs (D1 L2) avec seulement Matt Le Tissier vs Nottingham Forest (cinq) et Jermain Defoe vs Man Utd (quatre) marquant dans plus de matchs à domicile contre une équipe. Les troisième et quatrième buts de Chelsea contre Crystal Palace lors d’une victoire 4-0 plus tôt cette saison étaient des pénalités de Jorginho – avant cela, un seul des 63 buts des matches de Premier League entre les équipes avait été un penalty . Le dernier joueur à avoir marqué trois stylos contre un adversaire en une saison a été Graham Alexander contre Hull en 2009-10.Timo Werner a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League cette saison que tout autre joueur de Chelsea (11-5 buts, 6 passes) . Cependant, l’attaquant allemand a marqué avec un seul de ses 42 derniers tirs dans la compétition, contre Newcastle en février.