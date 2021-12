Crystal Palace v West Ham LIVE commentaire et nouvelles de l’équipe: les rivaux de Londres s’affrontent le jour du Nouvel An – Patrick Vieira va encore manquer

Les rivaux londoniens de Crystal Palace et de West Ham s’affrontent le jour du Nouvel An et le choc de la Premier League sera diffusé en direct sur talkSPORT.

Palace, qui a éliminé Norwich la dernière fois, voudra démarrer en 2022 après s’être amélioré sous Patrick Vieira.

Conor Gallagher a renvoyé Crystal Palace pour un match nul 2-2 à West Ham en août

Le manager a raté sa victoire mardi et sera probablement à nouveau absent en raison de Covid.

West Ham, quant à lui, a connu une superbe saison jusqu’à présent et est impatient de suivre le rythme de ses quatre meilleurs rivaux.

Les Hammers ont écrasé Watford lors de leur dernier match.

Ces deux-là ont fait match nul 2-2 dans l’est de Londres en août, Conor Gallagher assurant un point pour les Eagles.

Crystal Palace contre West Ham: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 1er janvier.

Il se tiendra à Selhurst Park et débutera à 17h30.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 17h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et de l’ancien milieu de terrain de Palace Ray Houghton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Patrick Vieira manquera probablement Palace contre West Ham en raison de Covid Crystal Palace contre West Ham: nouvelles de l’équipe

Conor Gallagher et Wilfried Zaha devraient revenir pour Palace après avoir raté la victoire à Norwich en raison respectivement d’une maladie et d’une suspension.

Joachim Andersen est incertain tandis que James McArthur reste sur la touche.

West Ham reste sans les défenseurs clés Aaron Cresswell, Kurt Zouma et Angelo Ogbonna.

Il est peu probable que Pablo Fornals figure.

Le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek : « C’était un grand soulagement parce que je pense qu’après avoir battu Chelsea, c’était quatre ou cinq matchs que nous ne pouvions pas gagner.

« Nous avons parfois bien joué et parfois mal, mais je suis heureux d’avoir gagné à Watford et marquer quatre buts lors d’un match à l’extérieur est une grande réussite. Maintenant, nous devons être prêts pour le prochain match.

« Nous devons continuer et continuer à pousser. Ce match et les trois points étaient vraiment importants pour nous, pour notre confiance et pour notre esprit, car une autre défaite aurait pu être cruciale pour nous.

« J’ai vraiment hâte au prochain match. C’était vraiment difficile de rejouer juste un jour après le Boxing Day, mais j’adore ça et j’attends avec impatience l’année prochaine et j’espère que nous pourrons le commencer avec une victoire car c’est la meilleure façon et nous voulons le faire.

West Ham a battu Watford la dernière fois Crystal Palace contre West Ham : les faits sur le match Crystal Palace n’a remporté que deux de ses 13 derniers matchs de Premier League contre West Ham (D6 L5), ces deux victoires étant à venir lors de la campagne 2019-20.West Ham ont remporté quatre de leurs sept derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Crystal Palace (D2 L1). Les Hammers ont marqué lors de chacune de ces sept visites, mais ont également concédé au moins une fois sur six d’entre elles. Les deux équipes ont marqué lors de chacune des neuf dernières rencontres de Premier League entre Crystal Palace et West Ham ; seuls trois matches ont jamais vu de telles courses plus longues dans la compétition – Fulham contre Man City (15), Newcastle contre Wolves (13) et Arsenal contre Chelsea (11). L’équipe qui a marqué en premier n’a remporté aucune de ces neuf rencontres entre les Eagles et les Hammers (D5 L4). West Ham n’a remporté qu’un de ses neuf derniers derbys londoniens en Premier League (D2 L6), bien que cette victoire soit survenue à Crystal Palace la saison dernière (3-2). Crystal Palace n’a remporté qu’un de ses 10 matchs de haut niveau disputés le jour du Nouvel An (D5 L4), battant le comté de Notts en 1992. West Ham a gagné le jour du Nouvel An en 2020 ( 4-0 contre Bournemouth) et 2021 (1-0 contre Everton) – ils n’ont jamais remporté trois matchs de championnat consécutifs le 1er janvier auparavant. L’attaquant de Crystal Palace Odsonne Édouard a été impliqué dans quatre buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League (1 but, 3 passes décisives), une de plus que lors de ses 13 premiers dans la compétition combinée (3 buts). Declan Rice a disputé 149 matchs de Premier League pour West Ham et deviendra le 17e joueur différent à atteindre 150 pour le club en la compétition. À 22 ans et 352 jours le jour de ce match, il aura presque trois ans de moins que le plus jeune joueur précédent à avoir atteint le cap des Hammers (Mark Noble en 2013, 25 ans 267 jours). L’attaquant de West Ham Michail Antonio a été impliqué dans 11 buts lors de ses 12 dernières apparitions dans le derby de Londres en Premier League, marquant cinq buts et six passes décisives. Saïd Benrahma de West Ham a été directement impliqué dans huit buts en 19 matchs de Premier League cette saison (5 buts, 3 passes décisives), un de plus qu’il n’a réussi en 30 apparitions dans la compétition la saison dernière (7 – 1 but, 6 passes décisives).