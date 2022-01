Crystal Palace v West Ham LIVE: Patrick Vieira dit « c’est bon d’être de retour » alors qu’il revient après l’isolement, mais pas Wilfried Zaha ou Conor Gallagher; Declan Rice fait sa 150e apparition en Premier League

Les rivaux londoniens de Crystal Palace et de West Ham s’affrontent le jour du Nouvel An et le choc de la Premier League sera diffusé en direct sur talkSPORT.

Palace, qui a éliminé Norwich la dernière fois, voudra démarrer en 2022 après s’être amélioré sous Patrick Vieira.

Le manager a raté sa victoire mardi et les Eagles ont confirmé qu’il retournerait dans l’abri après la fin de son auto-isolement.

Palais XI : Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, Milivojevic, Hughes, Schlupp, Ayew, Edouard, BentekeSubs : Butland, Matthews, Tomkins, Olise, Eze, Mateta, Kelly, RiedewaldWest Ham XI : Fabianski, Coufal, Diop, Dawson , Johnson, Soucek, Rice, Lanzini, Bowen, Benrahma, AntonioSubs : Areola, Yarmolenko, Vlasic, Noble, Fredericks, Masuaku, Kral, Alese, Echezolachukuta

Conor Gallagher a renvoyé Crystal Palace pour un match nul 2-2 à West Ham en août