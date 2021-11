Crystal Palace v Wolves LIVE commentaires et nouvelles de l’équipe: les équipes en forme s’affrontent dans le choc de la Premier League à 15 heures

Les équipes en forme Crystal Palace et Wolves s’affrontent ce week-end et le choc de la Premier League sera en direct sur talkSPORT.

Palace, invaincu depuis le 18 septembre, a remporté une brillante victoire 2-0 à Manchester City le week-end dernier lors de l’une des performances de la saison jusqu’à présent.

Le palais accueille les loups ce week-end et ce sera en direct sur talkSPORT

Patrick Vieira commence à s’imposer au club et voudra maintenir sa bonne forme ce samedi.

Mais les Eagles accueillent une autre équipe qui va bien en ce moment avec les Wolves.

Après un début de campagne difficile, l’équipe de Bruno Lage a été superbe ces derniers temps et a battu Everton lundi soir.

Crystal Palace v Wolves: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 15 heures le samedi 6 novembre.

La couverture complète de Selhurst Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Le jeune de Chelsea Gallagher a été excellent toute la saison en prêt à Crystal Palace Crystal Palace v Wolves: Nouvelles de l’équipe

Palace n’a aucun nouveau problème de blessure pour ce match.

Eberechi Eze est à quelques semaines de son retour dans l’équipe des Eagles à la suite de sa grave blessure.

Nathan Ferguson est également toujours absent avec son problème d’Achille mais devrait être de retour d’ici la fin du mois.

Fernando Marcal reste à l’écart des Wolves avec un problème au mollet

Jonny Otto et Pedro Neto sont également toujours absents.

Crystal Palace contre Wolves : Qu’est-ce qui a été dit ?

La star des Wolves, Raul Jimenez, a révélé sa joie après un premier but émouvant à Molineux depuis son retour d’une blessure à la tête mettant sa vie en danger.

Le joueur de 30 ans a marqué le deuxième but décisif alors que les Wolves ont battu Everton 2-1 lundi.

Il a déclaré: « C’est vraiment, vraiment bien d’être de retour sur la feuille de match ici à la maison. On a plus souffert en seconde période, mais ça arrive quelques fois.

« Nous avons cru jusqu’à la fin que nous allions gagner ce match difficile et nous montons dans le classement.

« C’est vraiment spécial. Depuis le premier jour, j’ai établi un lien avec cette équipe, ce club, ces gens, donc c’est vraiment excitant pour moi d’être ici, de faire l’histoire et de faire partie de ce grand club.

« Tout est possible. Nous devons rêver grand, et nous devons aller match par match, match par match, mais nous devons continuer avec cette confiance, être courageux.

« Peu importe qui nous affrontons, nous devons faire notre jeu, avoir le ballon, nous devons aller partout et essayer de faire notre jeu. »

Jimenez a marqué le vainqueur des Wolves contre Everton lundi Crystal Palace contre les Wolves: Faits du match Crystal Palace a remporté ce match exact 1-0 en janvier la saison dernière, mais n’a pas remporté de matchs consécutifs à domicile contre les Wolves depuis novembre 1969.Depuis leur de retour en Premier League en 2018, les Wolves ont remporté quatre de leurs sept rencontres avec Crystal Palace dans toutes les compétitions (D1 L2), gardant une cage inviolée à chaque victoire. Crystal Palace cherche à enregistrer des victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis Janvier/février, avec l’une de ces victoires à Selhurst Park contre les Wolves. Après une série de 10 matchs sans défaite à Londres après leur retour en Premier League en 2018 (W5 D5), au cours de laquelle ils ont marqué à chaque match, les Wolves ont ont perdu quatre de leurs sept derniers matches de championnat dans la capitale (W2 D1), sans marquer à cinq reprises au cours de cette série. Crystal Palace n’a perdu que deux de ses 10 premiers matches de Premier League cette saison (W2 D6), leur moins à ce jour organiser d’une saison de championnat depuis 1996-97 dans le deuxième niveau (un) et le moins dans l’élite depuis 1990-91 quand ils n’avaient perdu aucun et ont terminé troisième. Crystal Palace a marqué la plus grande proportion de leur Premier League buts en deuxième mi-temps cette saison (85% – 11/13). Wilfried Zaha (contre Brighton et Manchester City) a inscrit ses deux buts dans les 45 premières minutes. Les loups ont marqué 10 points lors de leurs quatre derniers matches de championnat à l’extérieur (V3 D1), soit un de moins que lors de leurs 15 précédents. sur la route (W2 D5 L8). Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, est invaincu lors de ses cinq premiers matches de championnat à domicile en tant que patron des Eagles (W1 D4), le premier manager à le rester dans l’élite du club. Le dernier manager de Palace à n’avoir perdu aucun de ses six premiers matches de championnat à domicile était Ian Holloway en 2012-13 dans le championnat (aucun des 12 premiers). ), les tirs (21) et les occasions créées (13) de tout joueur de Crystal Palace en Premier League cette saison. Les quatre buts et passes décisives de Raúl Jiménez ont valu sept points aux Wolves en Premier League cette saison – seul Michail Antonio (9) et Son Heung-min (8) ont été plus précieux pour leurs équipes grâce à des buts et des passes décisives.