Crystal Palace veut une star de 20 millions de livres sterling qui joue comme Patrick Vieira

En mai, Ole Gunnar Solskjaer a admis qu’il se voyait un peu dans la starlette de Manchester United, Mason Greenwood.

De l’autre côté de la ville, Pep Guardiola a aidé son compatriote espagnol Rodri à s’épanouir dans le même rôle de numéro six profond et profond qu’il a fait sien au Camp Nou.

Et avec The Sun rapportant que Crystal Palace espère détourner l’accord de Naples pour le milieu de terrain en prêt de Fulham Andre Franck Zambo Anguissa l’année prochaine, il est tentant de se demander si les Eagles ont trouvé quelque chose qui ressemble à un jeune Patrick Vieira, un milieu de terrain aux muscles mercuriels qui peut passer, tacler, dribbler et tirer à parts égales.

« Peut-être que je suis extrême, mais la comparaison qui vient est avec Vieira », a déclaré l’ancien international italien Antonio Cassano via Spazio Napoli il y a quelques semaines.

Cassano, comme tant d’autres dans le sud de l’Italie, a été surpris par l’impact remarquable qu’Anguissa a eu sur les leaders de Serie A de Luciano Spalletti.

Les cyniques qui ont remis en question la décision de faire venir un joueur relégué avec Fulham en mai sont restés rouges, se demandant s’il fallait commander une crème glacée ou un sorbet avec leur part de tarte humble.

« (Anguissa) a été un tank », ajoute Cassano.

« Quel appel de (directeur sportif Cristiano) Giuntoli pour prendre un tel joueur en prêt avec option d’achat. Je félicite le réalisateur pour l’accord.

Anguissa refuserait-il Napoli et quitterait Fulham pour Crystal Palace ?

Ah oui, cette satanée clause d’option d’achat.

Selon The Sun, Vieira espérait voir Anguissa faire le court trajet de Craven Cottage à Selhurst Park en été avant d’être soufflé hors de l’eau par Napoli.

Si le patron du Palace veut mettre ses gants sur l’international camerounais l’été prochain, Steve Parish and co devra réussir un grand coup.

Selon le Daily Mail, Napoli peut acheter Anguissa pour seulement 9 millions de livres sterling.

Si Crystal Palace est prêt à leur offrir un profit immédiat en déboursant, disons 20 millions de livres sterling, alors peut-être, juste peut-être, Vieira réalisera-t-il son souhait et décrochera un milieu de terrain à son image.

