Crytek’s Hunt: Showdown est transformé en émission télévisée en direct

Hunt: Showdown de la société de jeux allemande Crytek arrive sur les écrans de télévision.

Le studio s’est associé à la plateforme de streaming Binge.com pour transformer le jeu de tir sur le thème de l’horreur en une émission télévisée en direct. Vous êtes pardonné de ne pas avoir entendu parler de Binge.com – le service n’est pas encore en ligne et devrait être déployé en 2022.

« Nous avons toujours su que Hunt: Showdown aurait fière allure en tant que série d’action en direct », a déclaré Avni Yerli, fondateur et co-PDG de Crytek.

« Le monde est sombre, granuleux et immersif, et il y a tellement de potentiel pour raconter de nombreuses belles histoires. Nous avons hâte de voir ce que l’équipe de Binge peut créer. »

Le producteur de Binge, Vincent Talenti, a ajouté : « Hunt: Showdown est un jeu de survie palpitant avec une histoire incroyable qui est mûr pour une adaptation en série live. Nous sommes ravis de plonger les téléspectateurs au plus profond du bayou et de les faire se retrouver face à face avec des monstres et des chasseurs. »

Hunt: Showdown est initialement sorti en accès anticipé sur Steam en février 2018 avant de venir sur Xbox Game Preview l’année suivante. La version 1.0 du jeu de tir a été déployée en août 2019.

