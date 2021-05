CS: GO: Comment résoudre l’erreur «VAC Unable To Verify»?

L’erreur la plus ennuyeuse de Counterstrike a plusieurs solutions.

Le “VAC Unable To Verify Game Session” est une erreur plutôt ancienne mais extrêmement agaçante. Cette erreur peut survenir lors de la recherche d’un jeu sur les serveurs officiels de Valve. Cependant, il n’y a rien à craindre à moins que les joueurs confrontés à l’erreur n’utilisent réellement une sorte de moyen injuste pour obtenir un avantage. Voici trois solutions que vous pouvez appliquer pour corriger cette erreur.

Vérifier les fichiers

Les correctifs récemment publiés sont les raisons les plus courantes pour lesquelles cette erreur apparaît. Les joueurs peuvent résoudre ce problème en vérifiant leurs fichiers de jeu. Pour ce faire, fermez l’application de jeu et accédez à la bibliothèque Steam. Une fois que vous y êtes, faites un clic droit sur le jeu «Counter-Strike: Global Offensive», puis cliquez sur Propriétés dans le menu. Vous verrez une boîte de dialogue apparaître avec différents paramètres sur le panneau de gauche. Choisissez Fichiers locaux à partir de là et cliquez sur l’option Vérifier l’intégrité des fichiers de jeu.

Mettre à jour les pilotes

Parfois, un pilote défectueux ou obsolète peut également afficher des messages d’erreur VAC. Pour mettre à jour les pilotes, accédez à l’option Paramètres sous Windows, puis sélectionnez Mise à jour et sécurité. Vous devrez maintenant cliquer sur l’option Rechercher les mises à jour. Ensuite, ouvrez le Panneau de configuration, cliquez sur Matériel et audio et enfin sur Gestionnaire de périphériques. Sous les paramètres du Gestionnaire de périphériques, vous pouvez trouver divers pilotes pour les périphériques. Un point d’exclamation jaune apparaîtra à côté de l’appareil défectueux ou obsolète. La mise à jour et la correction des pilotes peuvent aider à supprimer l’erreur.

Désinstaller et réinstaller CS: GO

Si toutes les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, il peut être judicieux de désinstaller et de réinstaller le jeu à partir de zéro pour supprimer toutes les instances de fichiers corrompus ou altérés.

