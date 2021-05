CS: GO: Valve publie un nouveau boîtier, supprime le train et ajoute l’ancien à la réserve de cartes

Valve vient d’apporter une série de modifications à CS: GO.

Avec la conclusion de l’opération Broken Fang, Valve a annoncé plusieurs changements et ajouts liés à Counterstrike.

Merci à tous ceux qui ont participé à l’opération Broken Fang. À partir de maintenant, l’opération est terminée. Les joueurs ont jusqu’au 15 mai pour dépenser Operation Stars. Nous avons quelques mises à jour aujourd’hui, à commencer par le pool de cartes Active Duty – Train a été supprimé et Ancient a été ajouté. – CS: GO (@CSGO) 3 mai 2021

La société de développement de jeux a confirmé que les joueurs ont jusqu’au 15 mai pour réclamer leurs étoiles d’opération non échangées. Ils ont également publié une mise à jour avec des correctifs pour le jeu. Selon les notes, le jeu proposera désormais CS: GO 360 Stats, qui est un service d’abonnement pour 0,99 $ par mois. Il est utile pour les joueurs qui souhaitent collecter les statistiques officielles des compétitions et des ailiers de leurs matchs. Premier Competitive restera inchangé, mais Retakes deviendra une partie de Wargames.

Cas de morsure de serpent

Valve a également publié un nouveau boîtier appelé Snakebite, qui comprend 17 armes conçues par la communauté et l’ensemble de gants Broken Fang Case comme objets rares. Certaines armes avec de nouveaux skins incluent M4A4 – In Living Color, AK-47 – Slate, Desert Eagle – Trigger Discipline et plus encore.

Modifications de la carte

Valve a également apporté de nombreux changements à la carte, la suppression de Train du pool de cartes Active Duty étant la plus notable. Le jeu proposera désormais Ancient en remplacement de Train.

En remplaçant Apollo, Engage et Anubis, les développeurs ont ajouté Grind et Mocha au matchmaking officiel dans les modes de jeu Scrimmage, Casual et Deathmatch. Ils ont ajouté Calavera et Pitstop dans le mode de jeu Wingman, remplaçant Elysion et Guard. Valve a également apporté plusieurs changements de qualité de vie à Ancient, Frostbite et Nuke.

Changements divers notables

Valve a révisé visuellement les modèles de poulet. Les développeurs ont également amélioré la sécurité et la stabilité du jeu.

Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ici.

