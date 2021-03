CS, GS, NMR, MS, DB, UBS: pourquoi les actions bancaires trébuchent aujourd’hui

Wall Street a juste pris un peu de mal, et les actions bancaires comme Crédit Suisse (NYSE:CS) stock et Nomura (NYSE:RMN) le stock trébuche. Cette volatilité vient après Gestion du capital d’Archegos n’a pas réussi à répondre aux appels de marge à la fin de la semaine dernière. Alors, que devez-vous savoir maintenant?

Pour commencer, Archegos Capital Management est le family office de Bill Hwang, qui a créé la société en 2013 pour gérer son patrimoine personnel. Selon les déclarations du Credit Suisse et d’autres, Archegos a fait défaut sur les appels de marge effectués la semaine dernière par une poignée de banques. Les appels de marge font référence à une situation dans laquelle les courtiers demandent plus d’argent à un investisseur afin de lever le solde d’un compte sur marge. Ces comptes contiennent des titres achetés avec de l’argent emprunté, y compris de l’argent emprunté au courtier.

Comme Wall Street l’apprend ce matin, Credit Suisse et Nomura ont fourni des services de courtage à Archegos, et sont maintenant sous le choc. Parce qu’Archegos a fait défaut sur les appels, les banques impliquées quittent maintenant leurs positions. Et, il s’avère que certaines de ces positions sont tout simplement énormes.

À quel point? Bloomberg a rapporté que les positions chez Archegos Capital pourraient avoir dépassé 50 milliards de dollars. Les actions bancaires chutent alors que les courtiers doivent maintenant quitter ces positions dans les ventes de gros blocs, ce qui entraîne d’importantes pertes trimestrielles. Les actions CS, NMR et tant d’autres trébuchent en prévision de l’impact sur les résultats du premier trimestre.

Les investisseurs doivent noter que si le Credit Suisse et Nomura font la une des journaux, ils ne sont pas les seules actions bancaires exposées. Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MME), Banque Allemande (NYSE:DB) et UBS (NYSE:DB) sont également critiqués, même si tous ne subiront pas des pertes aussi importantes.

Les actions bancaires et les retombées des Archegos

Qu’est-ce que cela signifie? Et qu’est-ce que les investisseurs devraient savoir de plus sur les actions CS, RMN et leurs pairs en ce moment?

De nombreux experts préviennent que les échanges de lundi pourraient être volatils à la suite des ventes de blocs, en particulier dans les entreprises concernées. Les investisseurs apprennent qu’Archegos occupait des positions importantes dans des entreprises comme Baidu (NASDAQ:BIDU) et ViacomCBS (NASDAQ:VIAC). Au-delà de la pression des ventes importantes, ces actions étaient déjà aux prises avec des rumeurs de radiation et des problèmes de surévaluation. Maintenant, il est question de nouvelles ventes de blocs alors que les courtiers continuent de quitter leurs positions. Certains experts se demandent également jusqu’où va la spéculation sur le marché.

Préparez-vous pour une journée de trading difficile et observez les actions bancaires. Alors que le Credit Suisse a déjà mis en garde contre un impact trimestriel significatif, d’autres tentent d’ignorer les retombées. Goldman Sachs affirme que son exposition à Archegos n’entraînera pas de pertes matérielles. Les actions bancaires lanceront la saison des résultats du premier trimestre, nous aurons donc bientôt plus d’informations.

