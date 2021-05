CSB Bank annonce un bénéfice net de Rs 218,40 crore le plus élevé jamais enregistré pour l’exercice 21

Le revenu total de la banque au cours de la période est passé à Rs 609,45 crore de Rs 475,49 crore dans la période -ago.

La CSB Bank a annoncé samedi un bénéfice net de Rs 42,9 crore au quatrième trimestre de FY21 en grande partie sur la hausse des revenus d’intérêts. Le prêteur basé à Thrissur avait déclaré une perte nette de Rs 59,7 crore au T4 FY20 et un bénéfice net de Rs 53 crore au troisième trimestre de l’exercice précédent.

CSB a déclaré le bénéfice net le plus élevé jamais enregistré de Rs 218,40 crore pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021, contre un bénéfice net de Rs 12,72 crore au cours de l’exercice 2019-20. Le revenu net d’intérêts du prêteur est vu plus élevé de 75% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 275,7 crore pour le quatrième trimestre de FY21, tandis que les revenus hors intérêts ont augmenté de 30% en glissement annuel pour atteindre Rs 112,3 crore. Le revenu total de la banque au cours de la période est passé à Rs 609,45 crore de Rs 475,49 crore dans la période -ago.

C VR Rajendran, directeur général et PDG de la banque, a déclaré que la banque pouvait désormais se concentrer pleinement sur la croissance au cours de l’exercice 22 sans aucun bagage du passé.

«Alors que l’industrie a progressé d’environ 12% en dépôts et 6% en avances, nous pourrions surperformer en enregistrant respectivement une croissance de 21% et 27% des dépôts et des avances. En termes d’activité globale, la banque a augmenté d’un quart de l’activité totale qu’elle a développée au cours des 99 dernières années. Nous pourrions également ouvrir 101 succursales au cours de cette 101e année d’existence », a-t-il ajouté.

La banque prévoit d’ouvrir 200 succursales au cours de l’exercice actuel.

Les actifs non performants bruts (NPA) en pourcentage des avances brutes sont évalués à 2,68% contre 1,77% au trimestre précédent et 3,54% l’année précédente. Le NPA net en pourcentage des avances brutes s’établit à 1,17% au quatrième trimestre contre 0,68% au troisième trimestre et 1,91% au quatrième trimestre de l’exercice 20.

Cependant, le ratio proforma de NPA brut et le ratio pro forma de NPA net se situent respectivement à 3,42% et 1,93% pour le troisième trimestre, ont indiqué des sources bancaires.

Le portefeuille de prêts d’or du prêteur a augmenté de 61,3% en glissement annuel pour atteindre le crore Rs 6131 et la banque a 17,28 tonnes d’or sous sa garde.

Provision La couverture de la banque s’est améliorée à 84,89% au 31.03.2021 contre 80.02% au 31.03.2020.

