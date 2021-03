CSB Bank se concentre sur la croissance de son bilan

Les avances brutes du prêteur basé à Thrissur ont augmenté de 22,64% en glissement annuel à Rs 13 425,24 crore au troisième trimestre, tandis que le total des dépôts a augmenté de 16,48% à Rs 17 752,97 crore.

La CSB Bank a déclaré qu’elle se concentrerait sur la croissance du bilan au cours des trois prochaines années, après avoir bien géré le stress pandémique.

Pralay Mondal, président (commerce de détail, PME, opérations et informatique) de CSB Bank, a déclaré à FE que la gestion de la pandémie était une très bonne histoire pour la banque, ce qui ressort des chiffres décents du bilan.

Le ratio NPA brut proforma et le ratio NPA net auraient été respectivement de 3,42% et 1,93% à fin décembre alors que la couverture des provisions s’est améliorée à 91,0%.

La banque a signalé une augmentation de 89% d’une année sur l’autre (YoY) de son bénéfice net du troisième trimestre à Rs 53,05 crore sur la hausse des intérêts et des revenus de trésorerie.

«CSB avait un avantage parce que nous n’avions pas de bilan important, ce qui pourrait créer du stress dans un moratoire. Nous n’avions pas non plus une grande entreprise non garantie dans l’écosystème. Nous avions réparé la majeure partie de notre bilan dans des comptes de PME avant même le COVID lui-même. CSB s’est beaucoup plus concentré sur les prêts d’or et représente désormais près de 40% de notre portefeuille total », a-t-il déclaré.

«La plupart des activités sécurisées sont revenues. Il y a eu un comportement de crédit plus responsable de la part des clients. De manière générale, bien qu’il y ait un certain stress dans l’écosystème bancaire, c’est beaucoup moins que ce qui était attendu ou prédit », a-t-il déclaré.

Selon Mondal, CSB a été un peu prudent pendant la pandémie. «Nous pouvons grandir un peu plus. Je pense que nous pouvons faire mieux dans la croissance du bilan et c’est là que nous allons nous concentrer maintenant », a-t-il dit, ajoutant que la croissance proviendra des prêts aux PME. Le plan est de créer une banque de détail et de PME solide.

Mondal estime que les nouvelles affaires du commerce de détail, des prêts immobiliers et des PME compenseraient largement toute décroissance des activités de prêt d’or. Le portefeuille de prêts d’or a augmenté de 60,36% en glissement annuel au troisième trimestre pour atteindre 5 633,75 crores de roupies, mais séquentiellement, la croissance n’était que de 14%.