CSB Bank T1 net augmente de 14%; la qualité des actifs se détériore

CSB Bank a annoncé jeudi une augmentation de 14% en glissement annuel de son bénéfice net au premier trimestre à 61 crores de roupies, alors même que les créances douteuses augmentaient dans le portefeuille de prêts en or. Le prêteur basé à Thrissur avait déclaré un bénéfice net de Rs 53,56 crore au premier trimestre de l’exercice 21 et un bénéfice net de Rs 42,89 crore au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

La qualité des actifs du prêteur s’est détériorée, les actifs non productifs bruts (APM) en pourcentage des avances brutes s’élevant à 4,88 % pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre 2,68 % au trimestre précédent et 3,51 % l’année précédente. L’APM net en pourcentage des avances brutes s’est établi à 3,21 %, contre 1,17 % au trimestre précédent et 1,74 % au premier trimestre de l’exercice 21.

CVR Rajendran, directeur général et PDG, a déclaré que la banque était confiante dans la gestion des NPA, car les défis proviennent principalement du segment de l’or où la reprise n’est qu’une question de temps.

De nouveaux dérapages au cours du trimestre sous revue ont été constatés à Rs 435 crore, dont Rs 337 crore provenaient de prêts d’or. Le NPA brut à la fin du premier trimestre s’élevait à Rs 686 crore, contre Rs 401 crore au cours de la période de l’année dernière.

“La deuxième vague de COVID, couplée à la gestion LTV des prêts d’or, a posé quelques défis au premier trimestre de l’exercice 22. Blocages, vacances alternées, ralentissement de l’activité économique, mouvements contrôlés en raison de normes strictes de distanciation sociale, manque de transport , etc. ont restreint l’accès des clients aux succursales, ce qui a eu à son tour un impact sur les nouvelles promesses et les nouvelles versions. Heureusement, le pire semble être passé maintenant et les reprises battent leur plein », a-t-il ajouté.

Le revenu net d’intérêts du prêteur est vu plus élevé de 44,5% en glissement annuel à Rs 267,8 crore pour le premier trimestre. La couverture des provisions est en baisse à 70,20 % au 31 juin 2021, contre 81,73 % un an plus tôt.

