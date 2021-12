CSC et Infosys s’associent pour améliorer les compétences d’un citoyen de 6 crores dans l’Inde rurale

« Les centres de services communs (CSC), un SPV relevant du ministère de l’Électronique et de l’informatique, s’est associé à la société informatique de premier plan Infosys pour permettre aux étudiants âgés de 10 à 22 ans d’acquérir des compétences numériques via Infosys Springboard, une plate-forme numérique qui aide accélère la reconversion et améliore l’employabilité », selon un communiqué.

CSC e-Governance Services India et le géant informatique Infosys ont collaboré pour transmettre des compétences numériques à six millions d’étudiants âgés de 10 à 22 ans, principalement dans les zones rurales du pays.

« Les centres de services communs (CSC), un SPV relevant du ministère de l’Électronique et de l’informatique, s’est associé à la société informatique de premier plan Infosys pour permettre aux étudiants âgés de 10 à 22 ans d’acquérir des compétences numériques via Infosys Springboard, une plate-forme numérique qui aide accélère la reconversion et améliore l’employabilité », selon un communiqué.

Selon la déclaration à travers cet engagement, CSC et Infosys travailleront ensemble pour perfectionner les étudiants et les apprenants des communautés défavorisées des zones rurales et semi-urbaines de l’Inde et les aider à développer des compétences professionnelles et professionnelles.

Le directeur général de CSC e-Governance Services India, Dinesh K Tyagi, a déclaré dans le communiqué : « La fondation de CSC est basée sur l’éducation. Nous avons pour mandat de former six millions de citoyens ruraux aux compétences numériques dans le cadre du Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA). » Il a ajouté qu’Infosys Springboard nous aidera à combler le fossé numérique et à ajouter de la valeur à son objectif d’éducation inclusive à travers les CSC.

Au milieu d’un besoin croissant d’amélioration des compétences des étudiants pour stimuler la préparation au marché et l’employabilité à l’ère numérique, Infosys et CSC travailleront ensemble pour combler la fracture numérique, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines, grâce à des programmes d’apprentissage de haute qualité, a ajouté Tyagi. .

Thirumala Arohi, vice-présidente principale et responsable (éducation, formation et évaluation) d’Infosys, a déclaré : « L’avenir d’une Inde véritablement numérique repose sur la culture numérique de la jeune génération d’aujourd’hui. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette initiative de compétences avec CSC et de contribuer au développement d’une économie numérique.

Arohi a ajouté qu’il est vital de fournir un accès équitable aux ressources éducatives et d’assurer l’adoption de la technologie à la base, non seulement pour préparer les jeunes Indiens à être prêts pour l’avenir, mais également pour favoriser la prospérité sociale et économique à long terme.

« Nous pensons que cette collaboration avec le SCC nous aidera à offrir des opportunités significatives à des millions d’apprenants issus de communautés mal desservies à travers le pays », a déclaré Arohi. Propulsé par Infosys Wingspan, une solution d’apprentissage de nouvelle génération, Infosys Springboard vise à améliorer la culture numérique des étudiants et à les aider à être compétents dans les technologies numériques et à soutenir les compétences de vie.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.