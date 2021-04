CSCO Stock: Cisco est un jeu technologique stable pour les investisseurs nerveux

Cisco (NASDAQ:CSCO) est une action possible de Goldilocks en ce moment. Le prix de l’entreprise est à peu près correct. Ce n’est ni trop bon marché ni trop cher et Cisco offre aux investisseurs rentabilité et croissance ainsi qu’un niveau de stabilité sur un marché en plein essor.

Source: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Les investisseurs nerveux pourraient envisager d’ajouter Cisco à leur portefeuille comme un jeu relativement conservateur. La société a une histoire de croissance des fondamentaux, se porte bien pendant les périodes de ralentissement et semble bien positionnée pour la croissance future des bénéfices.

Voici un examen plus approfondi de ce qui fait des actions CSCO un achat aujourd’hui.

3 raisons de regarder

Premièrement, Cisco est l’un des principaux fournisseurs de technologies de réseautage Internet et de transmission de données avec une histoire de bénéfices croissants. Les bénéfices des 5 dernières années se sont améliorés d’environ 7% par an et les projections prévoient une croissance future des bénéfices d’environ 6% à 8%.

Selon le rapport annuel 2020 de la société, les ventes, les flux de trésorerie et la valeur comptable ont tous augmenté à un taux stable de 5% à 7% par an au cours des 5 dernières années. Les projections appellent à une croissance similaire à l’avenir.

Deuxièmement, les actions de Cisco ont tendance à se porter raisonnablement bien pendant les ralentissements du marché. La clé, bien sûr, est la patience. Un examen des 5 et 10 dernières années démontre la poursuite de la reprise fondamentale de la croissance et de l’amélioration des prix, même après une baisse des prix.

Enfin, Cisco semble bien positionné pour une croissance future. Une acquisition récente a bien positionné la société pour une croissance continue et régulière des bénéfices.

Ensuite, nous examinerons si le prix du CSCO est raisonnable aux niveaux actuels.

Les actions CSCO ont un prix raisonnable en ce moment

Une façon d’évaluer les actions d’une entreprise est d’examiner l’historique des cours des actions pour déterminer ce que valent les actions aux niveaux actuels.

Avec un cours de clôture récent (9 avril) autour de 52,10 $, Cisco semble à un prix raisonnable. Au cours des 5 dernières années, le cours de l’action a atteint en moyenne 15,3 fois les bénéfices.

En regardant en arrière au cours de la dernière décennie, le cours de l’action a baissé chaque fois que le prix a augmenté pour atteindre environ 18 fois les bénéfices. À l’inverse, de bonnes opportunités d’achat sont apparues autour de 14X-16X.

Aujourd’hui, les actions sont disponibles pour un bénéfice 16X. Cela suggère que le prix est à peu près correct – pas un achat criard, mais certainement pas trop cher non plus.

Un stock à un prix raisonnable dans une entreprise de haute qualité présente plusieurs opportunités de profit. L’achat pur et simple d’actions est une opportunité. Les investisseurs qualifiés en options peuvent également envisager l’achat d’actions combiné à la vente d’un call et mettre à profit les rendements et créer une marge de sécurité.

3 façons de profiter aujourd’hui

Voici trois façons de profiter des actions Cisco. Tout d’abord, achetez des actions purement et simplement. Les investisseurs achètent une société de qualité et percevront un rendement de dividende de 2,84% en cours de route.

Deuxièmement, pensez à acheter des actions et à vendre des appels couverts. À titre d’exemple sur le marché réel, un investisseur averti en options pourrait acheter 100 actions de CSCO à 52,10 $. L’investisseur pourrait alors vendre immédiatement le 22 janvier au cours des appels pour 3,83 $ par contrat de 100 actions. À l’expiration en janvier 2023, si le cours de l’action est supérieur à 52,50 $, ces 100 actions seront appelées pour 5250 $. Le vendeur d’appel aura reçu 5 633 $ en vente totale d’actions et en prime.

Si le prix de l’action à l’expiration ferme en dessous de 52,50 $, le vendeur au call empoche simplement la prime de 383 $. Maintenant, le coût net de ces actions est de 48,17 $ compte tenu de la prime.

Restez avec moi ici. Une troisième façon de réaliser des bénéfices consiste à acheter 100 actions Cisco, à vendre un appel couvert et à vendre simultanément un put nu. Supposons que la vente de l’appel couvert rapporte 383 $ par contrat et que la vente nue rapporte 558 $.

Voici comment la transaction rapporte de l’argent et crée une marge de sécurité. L’investisseur achète 100 actions pour 5 210 $. La vente d’un appel couvert à 52,50 $ le 22 janvier rapporte 383 $ et la vente d’un put nu de 52,50 $ rapporte 558 $. (le vendeur doit se tenir prêt à acheter 100 actions à 52,50 $ à l’expiration). L’argent net dépensé pour les 100 actions initiales est de 4 268 $.

Avec cette configuration, soit les actions sont appelées en janvier 2022 pour un gain annualisé de 35%, soit le vendeur achète plus d’actions à un coût net de 47,59 $. Le résultat final pourrait être que le vendeur d’options conserve les actions et a encaissé 941 $ de prime.

N’importe lequel de ceux-ci me conviendrait.

Pensées de séparation

Cisco est un leader bien connu du secteur avec une histoire de fondamentaux croissants. La société est actuellement à un prix raisonnable, réussit bien dans les ralentissements du marché et est positionnée pour une croissance future. Les investisseurs préoccupés par un marché de haut niveau pourraient acheter des actions purement et simplement. Ceux qui sont prêts à vendre des options d’achat ou de vente peuvent créer un investissement encore plus avantageux pour leur portefeuille.

Au moment d’écrire ces lignes, Doug Morse n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.