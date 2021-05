CSCO Stock: Le moment est-il enfin venu d’acheter?

Systèmes Cisco (NASDAQ:CSCO) est comme votre équipe sportive préférée, en supposant que vous êtes un vrai fan et que vous ne suivez pas seulement celui qui gagne. Il faut toujours attendre l’année prochaine. Depuis ses jours de gloire à l’ère du point-com, alors qu’elle était brièvement la société la plus précieuse au monde, l’action CSCO a régulièrement déçu les investisseurs. C’est toujours environ 35% en dessous de son sommet de l’an 2000. L’année dernière, alors que tout le monde était à la pointe de la technologie, je vous ai même dit de la vider.

Mais une décennie après être devenu une action de valeur et institué un dividende (qui rapporte désormais 2,8%), Cisco pourrait enfin sortir de la première vitesse. La société a acheté une autre start-up de sécurité et a généré ce qui ressemblait à de solides bénéfices, avec des revenus en hausse de 7% et des bénéfices en hausse de 5%.

La réaction du marché a été un bâillement. Ils n’aimaient pas ses conseils conservateurs. Ils n’aimaient pas ses problèmes de chaîne d’approvisionnement. Qu’à cela ne tienne, les commandes ont augmenté de 10% et de 17% auprès des fournisseurs de services.

Action CSCO: l’incrédulité est forte

Aujourd’hui, Cisco se négocie autour de 52,46 $ par action. C’est une capitalisation boursière de 221 milliards de dollars et un ratio cours / bénéfice de 21,95. Cisco dégage de solides bénéfices et c’est une action bon marché.

Les analystes ont donné les raisons de ses mouvements léthargiques. Le chiffre des ventes a à peine bougé depuis des années. La croissance des bénéfices est à un chiffre. Mais Cisco a effectué un virage stratégique, allant de la dépendance aux ventes de matériel (qui sont irrégulières et saisonnières) à celle des abonnements logiciels (qui sont stables). Cela se reflète dans ses acquisitions, 11 au cours de la dernière année seulement.

Cisco semble avoir repris pied au moment même où les investisseurs se détournent de la technologie pour se tourner vers les détaillants et autres jeux de réouverture. Il reste 17 analystes qui suivent l’action CSCO, et leur objectif de cours moyen est juste 11% en avance sur son prix actuel.

L’ironie cette fois est que Cisco a été touché par le matériel, dont il s’éloigne. La cause n’était pas une pénurie de demande, mais une pénurie de puces, ce qui a nui aux livraisons. Ces pénuries s’atténueront probablement avec le temps.

Logiciel Cisco

Pendant ce temps, Cisco a ses doigts dans la plupart des tartes à croissance rapide des logiciels.

Le logiciel de conférence WebEx de Cisco et les offres de sécurité fonctionnent ensemble pour remporter des contrats d’entreprise sur des nouveaux venus comme Zoom vidéo (NASDAQ:ZM). Son taux d’exécution de logiciels peut atteindre 14 milliards de dollars / an. Les abonnements représentent maintenant 81% de ce total, de sorte que sa poignée de 3,8 milliards de dollars pour le trimestre est un plancher, pas un plafond.

Cisco est sur le point de faire de grandes choses dans l’Internet des machines, dans les logiciels de point de vente et dans l’analyse de contenu vidéo, tous des créneaux à croissance rapide.

Les logiciels deviennent une vache à lait, générant chaque année 15 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation. Cela rend le dividende annuel de 1,48 $ / action, qui coûte 6,3 milliards de dollars par an pour le service, très sûr. Cela signifie également que Cisco peut continuer à faire des acquisitions pour maintenir ses produits à la fine pointe de la technologie.

Ce sont des domaines où l’échelle commence à avoir son importance. Lorsque des problèmes sont détectés, ils doivent être corrigés rapidement. Cisco applique rapidement des correctifs.

Stock CSCO: The Bottom Line

Cisco ne va pas vous enrichir dans la soixantaine, comme il aurait pu le faire dans la trentaine. Les grands nombres sont difficiles à changer.

Mais les modestes stratégies logicielles du PDG Chuck Robbins signifient que les investisseurs en revenus peuvent bien faire avec Cisco. Vous l’achetez quand il a l’air bon marché, comme maintenant, et vous le tenez. Vous laissez les spéculateurs faire des offres sur les secteurs chauds et, lorsque Cisco devient un peu plus chaud (comme il le fera), ou lorsque la valeur est en faveur (comme elle le fera), vous en bénéficierez.

Cisco est un stock de devenir riche lentement. Ce n’est pas du tout une mauvaise chose.

A la date de publication, Dana Blankenhorn ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.