CSCW Stock: Penny Stock Color Star Technology joue sa carte NFT

Technologie Color Star (NASDAQ:CSCW), un penny stock sous contrôle chinois, a annoncé qu’il allait jouer sa carte NFT (jetons non fongibles). Cela peut avoir quelque chose à voir avec la récente flambée du cours de l’action CSCW à 1,24 $ le 22 avril. Mais ne comptez pas sur quelque chose de grand qui se produise de si tôt.

Source: Shutterstock

Le fait est que Color Star Technology n’a pas de revenus. Il n’a que des dépenses. L’année dernière, il a brûlé 5,1 millions de dollars. Faire quoi, ce n’est pas vraiment clair.

Néanmoins, selon Seeking Alpha, la société a maintenant une capitalisation boursière de 67 millions de dollars.

Augmentation de capital pour son application

Mais la vraie raison pour laquelle cela s’est produit est que Color Star Technology a levé 26 millions de dollars le 18 février en vendant des actions de réglementation S à 1,30 $ par action. Les ventes d’actions Reg S sont des ventes exemptées de la réglementation à des investisseurs non américains – dans ce cas, des investisseurs chinois probables.

Officiellement, l’accord est censé permettre à l’entreprise de développer des technologies «d’intelligence artificielle (IA), de réalité augmentée (AR) et de réalité mixte (MR) pour créer des communautés virtuelles pour l’application logicielle de l’entreprise». Cela fait référence à l’application de la société pour les concerts en ligne, appelée Color World App, qui a été lancée en septembre 2020.

D’après ce que je peux dire, la société ne tire aucun profit de l’application, ni même des concerts en ligne qu’elle sponsorise. Il y a peut-être un concept sur la route pour vendre des publicités ou quelque chose du genre, mais pour le moment, il n’y a pas de diaporama ou de modèle commercial.

L’accord Supre NFT

Le seul soupçon d’argent à venir est l’annonce récente que la société coopérerait stratégiquement pour développer les futurs NFT. Les jetons concernent probablement ses concerts en ligne.

Mais encore une fois, il n’y a aucune indication dans l’annonce comment l’entreprise va gagner de l’argent, réaliser des ventes ou même diviser le développement des NFT avec Supre NFT.

Évidemment, il s’agit d’une tentative de l’entreprise pour gagner un certain cachet. Color Star veut être considéré comme étant au top des derniers développements en matière de monétisation de la blockchain.

Par exemple, un fichier JPG a été vendu aux enchères à New York le 11 mars pour 69 millions de dollars. Cela a étonné le monde de l’art et tout le monde, en particulier les entreprises liées à l’art, celles qui disposent de cinémathèques et de disques et de nombreuses entreprises liées à la blockchain.

Le seul problème est que Color Star Technologies ne dispose d’aucun atout réel et précieux. Il peut contenir des copies d’enregistrement de concerts en ligne. Il a peut-être recruté un certain nombre d’artistes chinois pour éventuellement donner des cours de musique sur son application.

Mais il ne génère aucun revenu, n’a pas de source de revenus, pas de publicité, pas de redevances, pas de quoi que ce soit de valeur d’un point de vue monétaire. Peut-être qu’il peut vendre des NFT pour une valeur non divulguée. Mais ce n’est pas un business plan.

Que faire avec le stock CSCW

Je ne veux pas dire clairement que l’action CSCW est une autre arnaque boursière chinoise. Il y en a eu beaucoup au cours des dernières années.

Peut-être que l’entreprise a réellement 26 millions de dollars sur son compte bancaire. Nous devrons voir si un auditeur est disposé à attester ce montant sur son compte bancaire pour son année se terminant le 30 juin 2021. Mais cette attestation ne semblera vraisemblablement pas être faite avant novembre 2021, date à laquelle il sera nécessaire de 20- Le rapport annuel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Néanmoins, même si vous avez la volonté et la foi d’investir dans cette action hautement spéculative, vous devriez au moins attendre que l’action baisse. Par exemple, avec 26 millions dans la banque et avec 74,861 millions d’actions en circulation (y compris 20 millions d’actions supplémentaires pour les 26 millions de dollars vendus à 1,30 $), le cash par action ne vaut pas plus de 34,73 cents par action.

Par conséquent, n’achetez pas CSCW à moins qu’il ne se négocie avec une remise significative à 35 cents par action, au moins une remise de 20%. Et ne soyez pas surpris si un rapport de recherche sur les vendeurs à découvert sort sur le stock avant son arrivée.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés dans l’article.

