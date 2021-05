CSD Arzua bat Pontellas et obtient les trois points (0-1)

16/05/2021 à 14 h 59 CEST

le Arzua a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Pontellas ce dimanche dans le San Campio. le Pontellas voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-3 lors du match précédent contre Viveiro CF. Concernant l’équipe visiteuse, le CSD Arzua a récolté une égalité à un contre le Bateau, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce marqueur, l’ensemble de Pontellas est le douzième, tandis que le Arzua Il est troisième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la CSD Arzua, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Ivan Garcia. Avec ce 0-1, la première moitié du duel s’est terminée.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé en seconde période, le match s’est donc terminé sur le score de 0-1.

L’entraîneur du Pontellas a donné accès à Santi, Berni, Telmo Oui Sanchez pour Somoza, Michael Garcia, Sancho Oui Gullon, Pendant ce temps, il Arzua a donné le feu vert à Adrián Eiró, Sources, Manu Casal, Miguez Oui Serré, qui est venu remplacer Ivan Garcia, Pedro Delgado, Iker, Brais P. Oui Vivito.

Ce fut un match difficile dans lequel l’arbitre a expulsé plusieurs joueurs des deux équipes. L’équipe locale a subi l’expulsion de Alonso tandis que les visiteurs de Dani blanc. L’arbitre a également averti avec un carton jaune de Gullon Oui Michael Garcia par l’équipe locale déjà Pedro Delgado, Taboada Oui Marcos Garcia par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Pontellas reste avec 15 points et le Arzua obtenir 40 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe du Pontellas jouera loin de chez lui contre lui Paiosaco-Fers, Pendant ce temps, il CSD Arzua cherchera le triomphe dans son fief devant le UD Atios.

Fiche techniquePontellas:Aarón Puentes, Edu, Michael Garcia (Berni, min.72), Alonso, Nando, Richi, Somoza (Santi, min.61), Sancho (Telmo, min.84), Gullón (Sanchez, min.84), Samu et IagoCSD Arzua:Raúl Marqueta, Dani Blanco, Queiruga, Jorge Tomé, Marcos García, Brais P. (Miguez, min.76), Pedro Delgado (Fuentes, min.76), Iker (Manu Casal, min.76), Iván García (Adrián Eiró , min 61), Vivito (Prieto, min 81) et TaboadaStade:San CampioButs:Iván García (0-1, min.40)