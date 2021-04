CSD Arzua bat Pontellas par le minimum (1-0)

04/04/2021 à 23:28 CEST

le Arzua battre le Pontellas 1-0 lors du match qui a commencé son parcours dans la deuxième phase de la troisième division ce dimanche. Après le tableau de bord, l’équipe d’Arzuan est première avec 32 points et celle de la Pontellas douzième avec neuf points à la fin du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui CSD Arzua, qui a créé sa lumière avec un objectif de Ivan Garcia à 73 minutes, concluant le match avec un score final de 1-0.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Pontellas a donné accès à Edu, Boente, Michael Garcia et Yago Gonzalez pour Alonso, Santi, Somoza et Richi et par le Arzua il a été remplacé Miguez, Ivan Garcia et Adrián Eiró pour Monticule, Serré et Pomme de terre.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Les habitants en ont vu cinq (Pomme de terre, Pedro Delgado, Iker, Minibugy et Manu Casal) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier Richi et Pablo.

Avec ce résultat, le Arzua il obtient 32 points et le Pontellas avec neuf points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le CSD Arzua disputera son match contre le UD Atios à domicile. Pour sa part, Pontellas jouera dans son fief son match contre lui Paiosaco-Fers.

Fiche techniqueCSD Arzua:Minibugy, Vazquez, Queiruga, Brais P., Pedro Delgado, Iker, Vivito, Prieto (Iván García, min 59), Patata (Adrián Eiró, min 79), Manu Casal et Otero (Miguez, min 55)Pontellas:Aarón Puentes, Pablo, Chisco, Telmo, Alonso (Edu, min.61), Nando, Richi (Yago González, min.76), Somoza (Michael Garcia, min.69), Gullón, Iago et Santi (Boente, min. 69)Stade:–Buts:Iván García (1-0, min. 73)