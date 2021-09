CSGO ajoute des matchs plus courts, des changements de carte Dust 2

Image : Vanne

Si vous êtes un fan de CSGO, préparez-vous à certains des plus grands changements que le jeu ait connus depuis des années.

Dans le cadre des ajouts à Operation Riptide, Valve inclut un nouveau mode de matchmaking. Les parties sont traditionnellement décidées selon la méthode du premier à 16 tours, également connue sous le nom de tours maximum 15 (ce qui signifie simplement que chaque moitié a un maximum de 15 tours).

Le nouveau mode réduit de moitié ce nombre à huit tours, les équipes n’ayant qu’à gagner neuf tours pour remporter le match. “Avec des matchs courts, vous obtiendrez l’expérience compétitive 5v5 compressée dans un match au meilleur des 16 tours, qui dure environ 25 minutes”, a déclaré Valve.

Ce n’est pas le seul changement massif dans le cadre de Riptide, qui restera actif jusqu’au 23 février, heure australienne de l’année prochaine. Les joueurs pourront désormais lâcher des grenades sur d’autres “dans la plupart des modes de jeu”. De nouvelles options ont été ajoutées pour les personnes à la recherche de jeux Deathmatch, avec Team Deathmatch, free-for-all et le mode Counter-Strike standard maintenant éclaté.

Outre une série de nouvelles cartes communautaires, notamment Basalt (photo ci-dessus), County, le ravin à l’allure italienne, Extraction et Extraction II, il y a quelques changements d’équilibre clés. Le Desert Eagle, un choix populaire pour les attaquants et les défenseurs sans l’argent pour un achat complet, fait désormais un peu moins de dégâts sur les coups au corps. (C’est toujours une machine à tirer dans la tête si vous avez le but.) Les fans du M4A1 silencieux se réjouiront, car ses dommages corporels ont été améliorés. Et si vous étiez agacé par le bruit des Dualies à coups de pistolet ? Mauvaise nouvelle, car vous allez les voir plus souvent maintenant car Valve les a rendus un peu plus abordables.

Pour ceux qui veulent juste jouer des matchs CSGO avec des amis, la nouvelle opération a également des files d’attente privées, qui permettent aux joueurs d’utiliser les serveurs officiels de Valve pour organiser leurs propres jeux :

Avec un code de file d’attente généré par les joueurs, un groupe d’amis peut s’associer dans un match Premier sur les serveurs Valve. Associez-vous, formez vos équipes ou faites la queue en solo et laissez le marieur régler le problème.

Les files d’attente privées généreront un code spécifique à utiliser par les membres, permettant aux groupes, qu’il s’agisse de clans dédiés sur Steam ou peut-être de streamers qui souhaitent simplement jouer à des matchs internes avec leur communauté, de se lancer facilement dans les jeux. Il n’a pas la flexibilité d’un serveur tiers, et il ne prend actuellement en charge que les matchs Premier, ce qui est l’option de Valve pour les jeux de matchmaking qui viennent avec une phase de sélection/interdiction.

Parmi tout cela, l’une des cartes les plus emblématiques du jeu, peut-être l’une des plus emblématiques de tous les jeux vidéo, a subi un changement assez substantiel :

Modifications de la carte – Visibilité bloquée du milieu de T spawn dans Dust 2. Vraiment!

Le couloir central de Dust 2 est une ligne célèbre responsable d’innombrables vidéos de frag et de tourments sans fin, les attaquants et les défenseurs essayant souvent de tuer rapidement l’autre équipe. C’est devenu une épine pour les défenseurs au cours des dernières années, cependant, car une base de joueurs toujours expérimentée et la montée en puissance des moniteurs de taux de rafraîchissement très élevés ont régulièrement permis aux gens d’obtenir de plus en plus facilement des éliminations précoces ou d’énormes dégâts. , sur les défenseurs essayant de traverser vers le site B. La ligne de vue d’origine du spawn au milieu, du moins du côté de l’attaquant, a maintenant été remplacée par un mur solide, comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous.

La suppression de la visibilité est également un énorme changement économique, car les défenseurs n’ont plus à rendre compte de 300 $ qui doivent être dépensés simplement pour s’assurer qu’ils peuvent se rendre en toute sécurité d’un côté de la carte. Et ce n’est pas seulement le kit qui est affecté : en supprimant la visibilité du milieu du spawn attaquant. Il est maintenant beaucoup plus viable pour les défenseurs de franchir rapidement les doubles portes pour entrer rapidement dans les tunnels, la zone qui mène au site B et se connecte au milieu. (Les défenseurs pouvaient toujours le faire avant, mais c’était beaucoup plus risqué.)

Et si cela ne suffisait pas : les boucliers anti-émeute sont de retour.

C’est une énorme mise à jour, peut-être l’une des plus grandes CSGO depuis des années en ce qui concerne la base de joueurs plus large, l’impact potentiel sur Dust 2 sur la scène professionnelle et ce que les changements d’équilibre feront pour les armes individuelles. Les changements de match à mort et les nouvelles cartes devraient également ajouter un peu plus de plaisir à la scène décontractée.

L’opération Riptide est en ligne pour tous les utilisateurs de CSGO aujourd’hui. C’est environ 11,1 Go, selon le package de téléchargement sur mon client Steam.

