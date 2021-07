CS:GO : Aperçu des éliminatoires des IEM Cologne

Il fait chaud à l’IEM Cologne.

Alors que les phases de groupes de l’Intel Extreme Masters XVI Cologne se terminent, six équipes talentueuses se dirigent vers les éliminatoires du tournoi. G2 Esports, Natus Vincere, Gambit Esports, Astralis, Virtus.pro et FaZe Clan s’affronteront pour le trophée dans un Best of 3 Single-Elimination bracket. Jetons un coup d’œil aux équipes et à la façon dont elles se comparent les unes aux autres dans le tournoi.

Quarts de finale

Astralis contre Virtus.pro

Astralis jouera contre Virtus.pro en quarts de finale. L’équipe a affronté des adversaires coriaces dès le premier match de la phase de groupes. Affrontant Faze Clan, l’équipe danoise s’est imposée dans une série convaincante 2-0. Astralis a ensuite gagné 2-0 contre Heroic au deuxième tour. Cependant, Na’Vi a interrompu sa course et a remporté la série de matchs 2-1.

VP a commencé son premier match avec une défaite 2-0 contre BIG. Cependant, l’équipe a repris sa forme dans le Lower Bracket et a gagné 2-1 contre Complexity et en a surpris quelques-uns avec leur formidable série contre NiP. VP a ensuite joué contre BIG encore une fois, mais cette fois a eu raison d’eux.

Gambit Esports contre FaZe Clan

Faze Clan affrontera Gambit Esports en quarts de finale. Gambit est dans une forme formidable. Ils ont commencé les groupes avec une victoire 2-1 contre mousesports et ont transformé leur élan positif en un nouveau triomphe contre Ninjas in Pyjamas. Cependant, G2 Esports a réussi à vaincre les Russes dans une série 2-1 au troisième tour.

Faze a perdu contre Astralis au premier tour, mais a réussi à s’accrocher en remportant une victoire cruciale 2-1 contre Team Spirit et une série convaincante 2-0 contre Vitality dans les Lower Brackets. L’équipe a affronté une équipe difficile comme Heroic au dernier tour, mais a remporté la série 2-1. IEM Cologne est encore une autre occasion brillante pour Faze qui a eu du mal à se qualifier pour les phases finales des récents tournois.

Demi finales

G2 Esports

G2 a terminé troisième du récent tournoi BLAST Premier Spring Finals. Cependant, l’équipe déborde de confiance en raison de son invincibilité dans le tournoi. Ils ont balayé Complexity 2-0 au premier tour et ont gagné contre BIG dans la série suivante. Dominant Gambit au dernier tour, G2 est confortablement assis en demi-finale.

Natus Vincere

Na’Vi a remporté son match du premier tour contre les Renegades et a réussi à arracher une autre victoire contre Team Vitality dans une série 2-1. Leur dernier match contre Astralis est allé en faveur de l’équipe de SIC. S1mple et son effectif sont désormais sur place pour les demi-finales. Na’Vi a perdu contre Gambit en finale de BLAST Premier. Cependant, il y a une possibilité d’un match revanche contre l’équipe russe en forme. Ce sera un match formidable à regarder et Na’Vi cherchera à régler les choses si ces deux-là s’affrontent.

Les quarts de finale des éliminatoires commenceront le 16 juillet avec Astralis contre VP et plus tard Gambit Esports contre FaZe Clan. Les demi-finales sont prévues le lendemain et les quarts de finale décideront qui affrontera G2 Esports et Natus Vincere.

Image caractéristique : ESL