CS:GO: Gambit bat Na’Vi pour se qualifier pour la grande finale de The Blast Premier

Na’Vi a perdu mais nous pourrions assister à une revanche.

La forme pétillante de Gambit Esports a montré tout son potentiel contre Na’Vi. L’équipe de Simple a échoué dans un score final de 2-1 ouvrant la voie à la grande finale pour Gambit.

L’affrontement entre Gambit et Na’Vi fait toujours monter la température. Les deux équipes ont été l’une des meilleures équipes de ces derniers mois. Leur affrontement dans le Blast Premier n’a pas fait exception. Le premier match sur Dust 2 est allé en faveur de Gambit alors qu’ils se sont battus 16-14 contre Na’Vi. Cependant, Na’Vi n’a pas tardé à revenir sur Ancient, qui était la deuxième carte du jeu. Gambit était l’équipe terroriste en première mi-temps et n’a pas pu prendre l’avantage, donnant à Na’VI un avantage de 6-9. Tout était Na’Vi en seconde période et Gambit n’a pu remporter qu’un seul tour en perdant 7-16 au score.

Le dernier match sur Mirage a été une belle démonstration de confiance et d’habileté de Gambit, qui a remporté les sept premiers tours, donnant du fil à retordre à Natus Vincere. Gambit a remporté le dernier match 16-7, se qualifiant pour la grande finale.

Na’Vi affrontera désormais G2 Esports dans les tranches inférieures des séries éliminatoires. G2 est également en pleine forme après avoir remporté une victoire bien méritée contre NiP au troisième tour des playoffs. Na’Vi favorisera à nouveau Gambit s’il parvient à gagner contre G2 et ce sera une conclusion intéressante pour le tournoi.

