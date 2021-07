CS:GO: les restrictions de voyage obligent la saison 14 de l’ESL Pro League à se mettre en ligne

La pandémie provoque toujours des perturbations dans les événements esports.

ESL a annoncé que la 14e saison de la Pro League se déroulera en ligne en raison des restrictions de voyage liées au COVID.

Nous aurions adoré continuer sur LAN, mais en raison de l’incertitude entourant les restrictions de voyage liées au COVID, #ESLProLeague S14 se déroulera en ligne avec les 24 équipes en compétition depuis leur domicile et leurs camps d’entraînement en Europe. ➡️ https://t.co/5zX8byQdrT pic.twitter.com/yEv8sDVSlY – ESL Counter-Strike (@ESLCS) 20 juillet 2021

Comme tout autre organisateur d’événements, ESL aurait adoré organiser un événement LAN, mais les défis posés par la pandémie sont trop risqués. Surtout compte tenu du fait que la ligue commencera dans quatre semaines et de la propagation de la variante Delta de COVID-19 à travers l’Europe. Les règles sont plus strictes et la ligue durera plus longtemps que la plupart des compétitions majeures de Counter-Strike.

Les 24 équipes participant à la compétition joueront depuis leurs domiciles ou camps d’entraînement respectifs. L’événement ressemblera à la saison 13 de l’ESL Pro League. Certaines des meilleures équipes, dont Astralis, G2 Esports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas et bien d’autres, participeront à l’événement. IEM Cologne était un événement passionnant à regarder avec son lot de rebondissements. Nous avons tous vu FaZe Clan battre Gambit dans une série surprise entre les deux, ainsi que Na’Vi vaincre G2 de manière stellaire lors de la grande finale. La saison 14 commencera en ligne à partir du 16 août. Cependant, ESL continue d’évaluer la situation pour ramener le LAN pour les IEM Automne et IEM Hiver 2021.

Image en vedette : ESL

