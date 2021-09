CS:GO : Mise à jour d’ESL sur la tournée Pro et comment cela peut changer la scène professionnelle

Un changement bienvenu pour l’esport, les tournois hors ligne reviennent enfin.

ESL a dévoilé ses plans pour le Pro Tour. Les derniers mois de 2021 et toute l’année civile 2022 verront plus de 25 tournois et un retour passionnant des événements LAN. Ce sera réconfortant de voir le public revenir dans les arènes et assister à la magie de Counter-Strike en direct.

Les événements CS:GO 2022 seront présentés sous le nom d’ESL. Cela signifie que DreamHack Open est devenu ESL Challenger et ESEA Premier League est désormais ESL Challenger League. Les compétitions de niveau EPT Challenger seront désormais qualifiées pour l’ESL Pro League. ESL a créé la conférence EPL pour s’adapter aux changements. L’IEM Rio Major serait également en action dès qu’il fonctionnera avec Valve.

Audience en direct et modifications apportées à Counter-Strike professionnel

Selon ESL, les compétitions Challenger aux États-Unis, en Espagne, en Australie et aux Pays-Bas se dérouleront en LAN. Ces événements comprendront un public en direct. Avec plus d’un an de CS:GO principalement en ligne, les équipes professionnelles s’affronteront à nouveau sous les acclamations et le soutien de leurs fans. Les événements hors ligne affectent les équipes et créent un scénario complètement différent.

Certaines équipes qui brillent dans les compétitions en ligne ont du mal à s’adapter aux jeux hors ligne. Contrairement à un environnement familial confortable, les joueurs seront à nouveau confrontés à des facteurs tels que les déplacements et l’absence de tout problème de décalage ou de ping pouvant survenir lors des compétitions en ligne. Cela intéressera la plupart des gens de voir quelles équipes s’adaptent aux changements et se sentent à l’aise dans les tournois hors ligne.

Images vedettes : ESL

