CSGO: Na’Vi bat Vitality pour remporter la saison 14 de l’ESL Pro League

in

Après une série de matchs intenses, Na’Vi est arrivé en tête.

Natus Vincere a remporté la 14e saison de l’ESL Pro League dans un match serré contre Team Vitality lors de la grande finale. L’équipe a maintenant quatre réalisations majeures avec IEM Katowice 2020, DreamHack Masters Spring et IEM Cologne 2021 déjà dans le sac.

C’est ce que signifie être obsédé par la victoire. Nous sommes les champions #ESLProLeague & #IntelGrandSlam ! ??

Un grand bravo à notre équipe et à toute la #navination ! #ObsessedWe pic.twitter.com/3nBzv4Z98b – NAVI (@natusvincere) 12 septembre 2021

Na’Vi vs Vitalité

La grande finale n’était rien de moins qu’une action exaltante entre les deux équipes en forme dans le match. Natus Vincere a commencé avec une victoire sur Dust 2 dans une bataille 16-10 contre Team Vitality. Cependant, les Français n’ont pas tardé à répliquer avec une victoire assurée de 6-16 sur Inferno. Le troisième match était sur Nuke, où Na’Vi est arrivé en tête avec un score de 16-11, mais Vitality n’a pas abandonné et a remporté le quatrième match sur Overpass 7-16 en leur faveur. Le dernier match décisif sur Mirage est allé à Na’Vi, où ils ont battu Vitality dans un combat rapproché 16-14.

Que signifie la victoire pour Na’Vi et vitalité ?

Non seulement Na’Vi a remporté 195 000 $ de prix en argent, mais leur régularité et leurs victoires tout au long de l’année civile leur ont également valu la troisième saison du Grand Chelem Intel. L’équipe ukrainienne a remporté un bonus de 1 million de dollars pour la même chose. Oleksandr “s1mple” Kostyliev a été le meilleur joueur de CS:GO. Le joueur de 23 ans a remporté le MVP de la compétition, prouvant son dévouement et sa maîtrise du jeu.

Le combat de Team Vitality lors de la Grande Finale a été le meilleur de l’équipe. Leur parcours dans la compétition a été une démonstration exceptionnelle de compétence, de travail d’équipe et de détermination. En tant que finaliste, l’équipe a remporté 80 000 $ et une étape importante avec les futurs majors en lice.

Image en vedette : ESL

Le post CSGO: Na’Vi bat Vitality pour remporter la saison 14 de l’ESL Pro League est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.