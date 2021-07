CSI de CBS: Vegas Cast List, y compris William Petersen

Wallace Langham (David Hodges)

Après sa première carrière en tant que technicien de laboratoire sarcastique David Hodges, Wallace Langham est resté très occupé, assumant plusieurs rôles au cinéma, dont le Dr Granger dans Ford v. Ferrari et Gordon Caplan dans le documentaire controversé de Netflix Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal. Avant CSI, l’acteur de Little Miss Sunshine était mieux connu sous le nom de Phil de The Larry Sanders Show, et au cours des six dernières années, il a fait des apparitions dans un certain nombre d’émissions, dont Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Mom, 9-1-1 , Les Garçons et Le Résident.