CSI de CBS: Vegas Trailer ramène Gil Grissom aux fans, ainsi que d’autres visages nouveaux et familiers

On peut dire que l’acteur le plus associé à la série originale de CSI est William Petersen, qui a donné vie au cerveau de la médecine légale Gil Grissom pendant neuf des 15 saisons de la série, avec une apparition finale. Et personne ne vous dira jamais que Petersen ne travaille pas dur pour ramener Grissom aux téléspectateurs, car il a été hospitalisé récemment, apparemment d’épuisement après de si longues journées de tournage pour la nouvelle série. Bien qu’il puisse y avoir une tonne de cas du passé qui font l’objet d’un examen minutieux pour une raison ou une autre, Grissom & Co. peut sûrement gérer les choses et garantir l’arrivée de la justice, n’est-ce pas ?