CSI Revival se verrouille dans une autre étoile originale ⋆ .

Le nombre de membres de la distribution originale de CSI apparaissant sur la prochaine reprise de CBS a augmenté.

Selon la date limite, Paul Guilfoyle est le dernier membre de la distribution enfermé.

L’acteur a joué Jim Brass dans la série originale et rejoindra ses collègues vétérans de la franchise William Petersen (Gil), Jorja Fox (Sara) et Wallace Langham (Hodges).

Mais il y a toute une mise en garde dans cette nouvelle de casting:

Petersen, Fox et Langham sont tous définis comme des habitués de la série sur CSI: Vegas, mais Guilfoyle ne devrait apparaître que dans deux épisodes.

Pourtant, il est bon de savoir que les fans pourront rattraper le personnage de la nouvelle série.

Guilfoyle était un élément central de CSI lors de son lancement, restant avec la série pendant 14 saisons, sortant avant la saison 15 de CSI, qui était la dernière saison.

La série apporte une richesse de sang neuf, notamment Matt Lauria (Friday Night Lights), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (Last Man on Earth) et Mandeep Dhillon (After Life).

Jamie McShane (SEAL Team) est également à bord à titre récurrent.

«Face à une menace existentielle qui pourrait faire tomber le Crime Lab, une nouvelle équipe brillante d’enquêteurs médico-légaux doit accueillir à nouveau de vieux amis et déployer de nouvelles techniques pour préserver et rendre justice à Sin City», lit-on dans la logline officielle.

Bien que la série soit en préparation depuis un certain temps, elle n’a fait l’objet d’un ramassage officiel que récemment.

«Il y a 21 ans, nous avons lancé ‘CSI’ et avons regardé avec admiration cette nouvelle série cinématographique lancer un genre entier et devenir un mastodonte révolutionnaire qui a encore une résonance mondiale aujourd’hui», a déclaré Kelly Kahl, président de CBS Entertainment, lorsque la série l’ordre a été annoncé.

«Nous sommes ravis d’accueillir la prochaine génération de criminalistes médico-légaux dans la marque ‘CSI’ et de les unir aux personnages légendaires du passé que nous aimons toujours, y compris les extraordinaires Billy Petersen et Jorja Fox.

«La technologie de lutte contre le crime a considérablement progressé au cours des dernières années et, combinée à la narration classique« CSI », nous avons hâte de voir cette nouvelle équipe« CSI »faire ce qu’elle fait de mieux: suivre les preuves.»

«Je suis ravi de ramener la franchise ‘CSI’ à tous nos fans qui nous ont été si fidèles pendant toutes ces années», a déclaré Jerry Bruckheimer.

«Et être de retour à Las Vegas où tout a commencé il y a plus de 20 ans le rend encore plus spécial. Nous avons aimé travailler sur ce projet avec CBS et sommes impatients d’accueillir à nouveau Billy, Jorja et Wallace alors qu’ils rejoignent un nouveau groupe d’acteurs talentueux dans CSI: VEGAS. »

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic.