CSI: William Petersen de Vegas a été hospitalisé après ne pas se sentir bien sur le plateau

Bien que la situation ne semble pas trop grave pour le moment, l’un des publicistes de William Petersen a déclaré à TMZ que l’acteur de 68 ans avait été brièvement hospitalisé le vendredi 20 août, par précaution. Petersen a été plus occupé que jamais au cours des trois derniers mois lors du tournage de CSI: Vegas, et aurait travaillé de très longues heures chaque jour. Il semble qu’il ait commencé à se sentir mal le jour en question et ait demandé une pause au directeur actuel. Lorsqu’il est devenu plus évident que Petersen n’allait pas simplement s’en débarrasser, quelqu’un a appelé une ambulance pour le récupérer.