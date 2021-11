CSIR UGC-NET 2022 : la NTA annonce les dates des examens ; vérifier les détails

Photo express de Kamleshwar Singh

NTA Joint CSIR-UGC NET 2022 : Les dates d’examen pour l’examen CSIR UGC NET 2022 ont été publiées aujourd’hui par la National Testing Agency (NTA). Selon la dernière mise à jour, la tentative de janvier 2022 sera menée le 29 janvier 2022. Le CSIR-UGC NET est mené pour choisir des candidats pour la bourse de recherche junior (JRF) et pour le rôle de professeur adjoint dans les universités et collèges indiens. L’examen a été reporté à plusieurs reprises cette année en raison d’une pandémie. Le processus de candidature a cependant été rouvert par la NTA pour le CSIR UGC NET en juin 2020 ; dont les formulaires de candidature ont été acceptés jusqu’au 10 septembre.

Mise à jour : CSIR-NET-UGC qui se tiendra le 29/1/2022. Deux autres tours auront lieu après cela en 2022. Les détails suivront. @HRDG_CSIR #csirnet – CSIR (@CSIR_IND) 18 novembre 2021

NTA Joint CSIR-UGC NET 2022 : Modèle d’examen

L’examen CSIR comprendra trois parties qui comporteront des questions à choix multiples de type objectif. Aucune pause ne sera accordée entre les examens. Il y aura trois sections dans l’article — la section A comprendra 20 questions d’aptitude générale auxquelles les étudiants devront répondre à 15 questions de leur choix pour deux points chacune.

Dans la section B, des QCM seront demandés. Cette section comprendra 70 points. Le nombre maximum de questions à tenter sera compris entre 20 et 35.

La section C comprendra des questions de valeur plus élevée pour tester les connaissances d’un candidat sur les concepts scientifiques et/ou l’application des concepts scientifiques.

