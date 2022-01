CT envoyant des patients COVID-positifs dans des maisons de soins infirmiers – RedState

Le 25 mars 2020, au début de la pandémie de COVID, le gouverneur de New York de l’époque, Andrew Cuomo, a émis un décret exigeant que les maisons de soins infirmiers acceptent les patients positifs pour le COVID. C’était en dépit du fait qu’on savait, même à ce moment-là, que les personnes âgées étaient la population la plus vulnérable. Après cet ordre, des milliers de personnes sont mortes dans les maisons de retraite de New York. Cuomo a ensuite essayé de dissimuler cela, en changeant la façon dont les décès étaient comptés, comme je l’ai signalé en mai 2020. Une fois que les chiffres ont commencé à attirer l’attention, soudainement, la façon dont New York comptait les décès a changé. Ils ont commencé à ne pas compter les décès en tant que décès dans les maisons de soins infirmiers si les personnes décèdent à l’hôpital – comme la plupart le pourraient probablement après être tombées malades dans la maison de soins infirmiers. Ainsi, ils ont pu déformer les chiffres pour émousser les critiques de Cuomo concernant son ordre de mars.

New York n’était pas le seul État à avoir émis une telle ordonnance – le Michigan, le New Jersey et la Pennsylvanie l’ont également fait. Tous les États avec des gouverneurs démocrates.

La Floride, quant à elle, gouvernée par le républicain Ron DeSantis, fonctionnait par bon sens. Alors que les gouverneurs démocrates mettaient en danger leurs aînés les plus à risque, DeSantis a interdit une telle action.

Depuis le début de la pandémie, l’État a ordonné que les hôpitaux ne puissent pas renvoyer les résidents des maisons de soins infirmiers dans ces établissements s’ils sont positifs pour le virus. Certaines personnes ayant été testées positives avec des indicateurs COVID-19 persistants des jours ou des semaines après leur guérison apparente, l’État a commencé à ouvrir les maisons de soins infirmiers de transition qui peuvent gérer des patients atteints de coronavirus stables.

Ainsi, vous auriez pensé que d’autres États auraient maintenant tiré une leçon des mauvais choix qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Mais maintenant, il y a le Connecticut, qui semble ignorer les milliers de morts qui sont morts juste à côté à New York. Premièrement, il a été signalé que le département de la santé publique du Connecticut ordonnait aux maisons de soins infirmiers de prendre des patients positifs au COVID, alors même que le nombre de cas de COVID augmente maintenant dans les maisons de soins infirmiers.

Auparavant, ils exigeaient des tests négatifs avant de pouvoir entrer dans une maison de soins infirmiers. Maintenant, ce n’est plus nécessaire.

Les maisons de soins infirmiers devront accepter les admissions positives au COVID des hôpitaux, selon une nouvelle exigence du Département de la santé publique du Connecticut https://t.co/czoBnjcXMe – Hartford Courant (@hartfordcourant) 6 janvier 2022

Mais quand cela a eu beaucoup de contrecoups compréhensibles ; maintenant, on nous dit qu’ils ne « forcent » pas, juste « demandent ».

Correction : L’administration Lamont n’oblige pas les maisons de retraite à accepter les patients COVID-positifs. Ils leur demandent de https://t.co/5rFPynY4yx – Hartford Courant (@hartfordcourant) 7 janvier 2022

Mais ordonner ou demander, cela met la maison de soins infirmiers en danger et semblerait obliger les maisons de soins infirmiers à prendre des mesures positives pour rejeter l’admission. Pourquoi voudriez-vous même que toute personne encore séropositive aille dans une maison de retraite ? Cela n’a pas beaucoup de sens. Si vous avez obtenu de l’argent COVID des différents projets de loi, comme l’ont fait tous les États, pourquoi ne pas l’appliquer à une installation de transition comme celle que la Floride a mise en place si vous en aviez besoin ? Pourquoi voudriez-vous jamais mettre en danger les personnes les plus à risque dans les maisons de soins infirmiers ? Oui, le gouverneur du Connecticut est… attendez… un démocrate, Ned Lamont. Ce qui, je suppose, répond à ma question.