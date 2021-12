CT parle d’espions, de mensonges et d’alliés et de son avenir

AVERTISSEMENT : LE DÉFI SPOIL À VENIR !

À 41 ans, Chris Tamburello, mieux connu sous le nom de CT pour les fans, a mené une carrière incroyable dans la série de téléréalité de MTV, The Challenge.

Il a disputé deux finales lors de ses deux premières apparitions. Il y a eu des altercations qui l’ont fait renvoyer chez lui plus tôt. Après quelques victoires, il s’est retiré de la série pendant quelques saisons.

Depuis son retour ? Il a été absolument dominant. Cela comprend trois victoires lors de ses quatre dernières apparitions, la dernière à venir sur Spies, Lies & Allies, dans laquelle lui et Kaycee Clark ont ​​partagé 1 million de dollars de prix tout en choisissant de partager 100 000 $ chacun avec les équipes de deuxième et troisième places.

For The Win a eu la chance de parler à Tamburello quelques heures seulement avant la diffusion de la finale mercredi soir, sur la victoire, son retour à la domination et si nous le reverrons dans l’émission après celle-ci.

(Cette interview a été éditée et condensée.)

Quintuple champion du « Challenge », trois des quatre derniers… qu’est-ce que tout cela signifie pour vous ?



Celui-ci est spécial pour moi. Quand je suis sorti de la retraite, j’étais en train de reprendre ma vie en main. J’ai eu un bébé et je voulais revenir. Je savais qu’il y aurait un moment où CJ chercherait son nom sur Google et j’apparaîtrais.

C’est juste que j’avais besoin d’un changement, et je me souviens que j’avais 40 ans, j’ai eu ce que j’ai appelé une percée à mi-vie. Je suis allé chez un médecin et j’ai demandé ce qui n’allait pas avec moi. Ils ont fait tous les tests possibles, ils ont dit : « C’est dans ta tête. Il faut le resserrer. »

Je prenais tout plus au sérieux, j’ai éliminé la toxicité de ma vie et j’ai commencé à me concentrer davantage sur moi-même. Je suis revenu pour une saison, j’ai fait des Champs contre les Stars et j’ai bien fait là-bas. Et puis j’ai continué à gagner.

Cette victoire symbolise : je me suis reconquis. Je me suis remis sur pied, j’ai repris le contrôle de ma vie, je me suis pris en main. C’est comme ça que je le regarde. Il ne s’agit pas seulement de perdre du poids et de se remettre en forme. C’est le meilleur que j’ai ressenti depuis toujours. J’ai tout récupéré. Si je devais partir au coucher du soleil, je pourrai partir la tête haute.

A quel point votre famille était-elle votre motivation ?



Je dois le donner à ma femme pour m’avoir supporté. Elle a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas en moi. Mon fils me voit comme un super-héros. C’était ma motivation. Vous m’avez vu leur parler dans la maison.

Je dis toujours que j’ai eu de la chance. Vous pourriez être athlétique et amical avec les gens, vous ne savez tout simplement pas à quoi vous attendre, du format aux alliances, les étoiles alignées pour moi. Ce n’était pas comme les agents doubles où j’ai été jeté au feu tout de suite. Il y avait beaucoup de pièces mobiles. Je pense que l’une de mes meilleures qualités est de voir une situation et de m’y adapter. Je garde toujours un œil sur le prix du jeu. C’était un tournage tellement long. De rester concentré sur la finale et de ne pas se laisser entraîner dans le drame… et j’étais fier, pour la plupart, que l’alliance vétéran tienne parole.

Quelque chose que j’ai remarqué : après que Johnny Bananas ait gagné un tas, tout le monde s’est concentré sur l’éliminer tôt. Pourquoi cela ne semble-t-il pas arriver avec vous ?



Avec Bananas, il a toujours été en forme et a beaucoup d’amis. Où avec moi, c’était ce solitaire, hors de forme, vieil homme. Je me suis présenté comme non menaçant et les gens ont dormi sur moi. Je ne peux plus m’en passer.

La politique est tout aussi importante, sinon plus, que d’être athlétique. Ne vous méprenez pas, être une menace sportive va un long chemin. Ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est de m’appuyer sur les gens et les alliances de certaines façons pour les garder en nombre similaire afin que mon vote ait plus d’impact, si cela a du sens. Si vous avez deux groupes de quatre personnes chacun, je suis le vote prépondérant. Cela signifie que je suis vraiment important pour tout le monde. C’est comme ça que je l’ai joué. Puis à mi-chemin de cette saison, si vous me votez, j’aurais pu choisir qui je voulais affronter.

Comment Kaycee et vous avez-vous choisi de céder 200 000 $ de votre argent durement gagné aux autres équipes ?



Tout le monde méritait un peu d’argent. Je ne serais pas allé aussi loin sans les gens qui m’accompagnaient en finale. Tous ces gens m’avaient aidé d’une manière ou d’une autre. Et je sais ce que c’est que d’arriver jusqu’en finale et de rentrer les mains vides ! C’est nul ! Quatre cent mille dollars, c’est beaucoup d’argent et j’y suis retourné, je vais bien. Répandons-le un peu. Kaycee est allée en finale et a fini par se blesser au genou et est rentrée chez elle sans rien. Il était la bonne chose à faire.

On a l’impression que le jeu a changé pour équilibrer les mathématiques et les énigmes avec les défis physiques. Cela a-t-il joué davantage sur votre équilibre?



Plus les gens sont complets, mieux ils seront en finale. Vous pourriez être le meilleur ami ou l’enfant le plus intelligent, mais il y a des égaliseurs. L’endurance a été l’un de mes points faibles, mais c’était suffisant.

Je cours beaucoup maintenant. Le plus lourd que je suis venu au Challenge était de 272 livres. J’ai perdu 50 livres et je suis sur le point d’atteindre 200, 205. J’aime beaucoup courir. J’ai changé mon style de vie. C’est thérapeutique pour moi.

Vous pouvez vous entraîner pour les bases – vous voulez être fort, vous voulez être rapide, vous voulez nager, vous voulez l’équilibre et l’endurance, mais il n’y a rien pour quoi vous pouvez spécifiquement vous entraîner. Ce n’est pas la même chose que de courir sur un engin à 30 pieds au-dessus de l’eau avec tout le monde vous balance des boulets de canon géants.

La meilleure chose que j’aie dit que vous puissiez avoir dans ce jeu est : Cœur. Si vous avez du cœur, vous n’abandonnerez jamais. Au fil du temps, vous développez la capacité d’adaptation à la volée. Lorsque quelque chose change radicalement dans la maison Challenge, vous vous adaptez. C’est comme ce que Littlefinger a essentiellement dit à Sansa Stark dans Game of Thrones : la meilleure façon de survivre est d’imaginer tout ce qui peut arriver en même temps.

Félicitations pour votre carrière cinématographique qui décolle ! Cela a-t-il été facile ou difficile pour vous ?



J’ai trouvé le courage d’essayer de faire quelque chose en dehors de ma zone de confort. Nous venons de faire un remake de The Most Dangerous Game. Je suis excité pour ça.

J’étais nerveux mais je l’ai bien caché. J’étais reconnaissant d’avoir l’opportunité. Tout le monde a eu des conseils et a pris le temps de m’aider à apprendre.

CJ a maintenant cinq ans. C’était plus facile de faire ces émissions parce qu’il ne s’en souvenait pas. Maintenant, si je pars trois mois d’affilée et que je fais deux spectacles par an, cela fait la moitié de l’année et cela a plus d’impact. Mais tourner un film, c’est bien d’avoir un contact entre les prises et pendant les pauses.

Alors… ça veut dire que c’est fini pour « The Challenge » pour vous ?



Je dirai que si je devais partir au coucher du soleil, je pourrai partir la tête haute. J’en ai fait, quoi, huit de suite ? C’est beaucoup. Je veux passer beaucoup de temps avec ma famille. C’était la première année que je pouvais passer Halloween avec mon fils. À mon retour, j’ai dit : « Nous allons célébrer chaque jour férié et nous allons nous efforcer de peindre. » Et j’ai hâte de filmer d’autres projets.

J’ai eu beaucoup de succès avec , je pense juste que je pourrais prendre l’air un peu avant de retourner dans ce monde. De plus, je dois trouver une nouvelle stratégie quand je reviens, parce que tout ce « vieil homme inoffensif passé de sa meilleure étoile » ne fonctionnera pas pour moi. J’ai besoin d’un angle différent.