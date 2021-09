CT scans : faut-il subir des tomodensitogrammes de routine ? Avantages, risques et éléments à prendre en compte

Les tomodensitogrammes sont des techniques d’imagerie qui utilisent des rayonnements ionisants ou des rayons X.

TDM : Les tomodensitogrammes ou les tomographies par ordinateur sont une technique d’imagerie médicale qui est devenue une partie importante des pratiques médicales modernes, car elles aident au diagnostic des maladies et ont été utiles dans des maladies comme le cancer. Ce sont des procédures non invasives, grâce auxquelles des images des organes internes du corps peuvent être acquises pour examen. Cependant, certaines personnes pensent que les tomodensitogrammes peuvent faire partie des procédures régulières de dépistage médical. Est-ce vrai? Financial Express Online explique.

Les tomodensitogrammes expliqués

La tomodensitométrie est une technique d’imagerie qui utilise des rayonnements ionisants ou des rayons X.

« Les tomodensitogrammes sont des tomographies informatisées qui sont effectuées par des machines qui utilisent des rayons X pour acquérir des images du corps du patient. Ainsi, lorsque les images sont acquises, nous pouvons obtenir des tranches très très fines des organes internes, grâce auxquelles nous sommes en mesure d’analyser toute anomalie qui pourrait se produire à l’intérieur et, par conséquent, nous pouvons diagnostiquer la maladie », explique le Dr Ruchira. Marwah, radiologue consultant en chef à l’hôpital Masina.

Le Dr Deepak Patkar, directeur (services médicaux) et chef de la radiologie, Nanavati Max Super Specialty Hospital, explique en outre : « La tomodensitométrie est une modalité d’imagerie en coupe transversale qui utilise une série d’images radiographiques prises sous différents angles autour de votre corps avec l’aide d’un tube à rayons X rotatif. Une rangée de détecteurs est ensuite utilisée pour créer des images (tranches) des os, des vaisseaux sanguins et des tissus mous à l’intérieur de votre corps. Ces mesures aux rayons X, prises sous différents angles, sont ensuite analysées à l’aide d’algorithmes de reconstruction informatisés pour produire des images tomographiques (en coupe) (coupe ou tranche) de la zone scannée.

« Les tomodensitogrammes sont utiles pour détecter diverses maladies, variations ou blessures dans n’importe quelle partie du corps humain, de la tête aux pieds. Il peut montrer de l’air, de la graisse, des tissus mous, du calcium, du sang, des os, du métal, etc. , mentionné.

Avantages des tomodensitogrammes : où peuvent-ils être utiles ?

Les tomodensitogrammes sont bénéfiques dans plusieurs aspects différents du traitement médical, y compris dans les situations d’urgence, les traumatismes et dans les cas de maladies graves et à long terme.

« La tomodensitométrie est utilisée pour évaluer les infections, les maladies pulmonaires interstitielles, les maladies des voies respiratoires, la détection et la propagation du cancer et pour aider à la tomodensitométrie. La biopsie guidée par CT signifie que la tomodensitométrie permet de localiser en 3D une pathologie et fournit une feuille de route sûre limitant les complications indésirables », a déclaré le Dr Rahul Vakharia, radiologue consultant, hôpital Wockhardt, Mumbai Central.

Le Dr Puneet Mallhan, radiologue consultant associé, Hôpital Wockhardt, Mira Road, a déclaré : « Les tomodensitogrammes peuvent être utiles pour obtenir une image claire à l’intérieur du corps et aider au diagnostic des saignements, des infarctus, des tumeurs, des infections, comme les structures) et les maladies intestinales. Autres problèmes tels que calculs rénaux et vésicaux, blocage des voies urinaires ou autres maladies des voies urinaires, maladies du foie et inflammation du pancréas, problèmes des organes pelviens, lésions des structures osseuses, y compris l’épaule, le coude, le poignet, la main, la hanche, le genou, le pied et la cheville, et même les glandes surrénales hypertrophiées peuvent également être diagnostiquées par tomodensitométrie. L’étude cardiaque peut également être effectuée sur CT.

« L’un des très bons avantages des tomodensitogrammes est qu’ils peuvent être acquis très rapidement. Des scans de l’ensemble du corps peuvent être acquis en quelques secondes. C’est un gros avantage. Ils sont également avantageux dans toutes sortes de maladies et d’anomalies pouvant survenir en pratique clinique, comme les maux de tête, l’essoufflement ou les douleurs abdominales. Dans de telles conditions, nous pouvons effectuer un scanner et voir ce qui se passe à l’intérieur du corps. Il est particulièrement bénéfique en cas de traumatisme et d’accident vasculaire cérébral. En cas de blessure, le CT Scan peut être effectué rapidement et facilement. Ainsi, les tomodensitogrammes sont également la modalité préférée dans les situations d’urgence. Ils sont également très avantageux en cas de cancer, et à plusieurs niveaux. Tout d’abord, ils aident au diagnostic du cancer, puis à la stadification du cancer – dans quelle mesure le cancer s’est-il propagé, est-il localisé à un endroit ou s’il s’est propagé à d’autres endroits du corps. Et puis après le traitement également, les tomodensitogrammes peuvent être reproduits pour voir comment le cancer a répondu au traitement. Ainsi, les tomodensitogrammes jouent un rôle très très important dans l’imagerie du cancer », a ajouté le Dr Ruchira.

Les gens devraient-ils faire des tomodensitogrammes de routine dans le cadre des bilans de santé ?

Le consensus général de tous les médecins était de ne pas faire de tomodensitométrie dans le cadre de l’examen de routine.

« Idéalement, il n’y a aucune indication pour passer des tomodensitogrammes de routine. Si le patient a une condition clinique, un problème, alors seulement il est logique de procéder à une tomodensitométrie, car quoi que ce soit dit et fait, nous utilisons des rayons X dans le processus, et à moins que cette exposition ne soit destinée à notre bénéfice d’une certaine manière, c’est évitable. Donc, à moins et jusqu’à ce que cela soit cliniquement indiqué, nous ne devrions pas opter pour des tomodensitogrammes inutiles », a déclaré le Dr Ruchira.

Le Dr Pradeep et le Dr Puneet semblaient être d’accord avec son point de vue.

« Il n’y a aucune exigence de tomodensitométrie de routine en l’absence de maladie ou d’indications. Même lorsqu’ils sont indiqués, les tomodensitogrammes répétés doivent être évités. Alternativement, l’IRM ou l’échographie devraient être essayées lorsque cela est possible », a déclaré le Dr Pradeep.

Le Dr Puneet a conseillé: «Les gens ne devraient pas se faire faire un scanner par eux-mêmes et ne devraient le faire que lorsque le médecin le leur demande. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour faire un scanner, ce qui est un non-non strict. »

Le Dr Deepak, tout en acceptant d’éviter les tomodensitogrammes inutiles, a également donné un point de vue supplémentaire. « La tomodensitométrie implique une irradiation et n’est conseillée que lorsque cela est nécessaire. Ce n’est pas une modalité de dépistage primaire comme l’échographie. Cependant, pendant la pandémie, la tomodensitométrie s’est avérée être une excellente modalité pour diagnostiquer les patients COVID-19, qui étaient moins susceptibles d’être détectés par des tests ou des dépistages de routine. Des lignes directrices spécifiques ont été définies avant que le CT puisse être utilisé dans ce contexte. Une étude plus vaste est nécessaire pour déterminer clairement le rapport risque/bénéfice de l’utilisation de la tomodensitométrie pour le diagnostic de routine », a déclaré le médecin.

TDM de routine : pourquoi pas ?

Étant donné que les tomodensitogrammes sont bénéfiques, pourquoi les examens de routine devraient-ils être évités ?

« Comme les tomodensitogrammes utilisent les rayons X, ils ont leurs propres inconvénients et une exposition excessive peut même conduire à un cancer à long terme. Bien que le type de machines que nous utilisons de nos jours utilise très moins de rayonnement et malgré cela, nous pouvons acquérir de très bonnes images et des images de diagnostic peuvent être obtenues. Dans la pratique de la radiologie, il existe ce principe ALARA – aussi bas que raisonnablement possible. Cela signifie que chaque fois que nous effectuons une imagerie, quel que soit le rayonnement minimum que nous pouvons avoir dans lequel nous pouvons obtenir un maximum d’informations, c’est l’idéal et c’est le principe principal que nous devons suivre. Les analyses inutiles doivent être évitées », a déclaré le Dr Ruchira.

« Les tomodensitogrammes répétés peuvent être nocifs car ils peuvent endommager vos cellules/ADN. Une tomodensitométrie équivaut à de nombreuses radiographies pulmonaires et peut devenir la proie d’un cancer plus tard dans la vie. De plus, le rayonnement peut être plus dangereux pour les enfants. Les effets secondaires de la tomodensitométrie abdominale comprennent des ballonnements, des allergies (si un produit de contraste/un colorant est administré), des diarrhées, des nausées, des vomissements et de la constipation. dit le Dr Puneet.

Pourtant, tous les médecins étaient d’avis que dans les cas où des tomodensitogrammes étaient recommandés, les avantages de l’imagerie l’emportaient sur les effets néfastes des rayonnements.

« Les appréhensions générales concernant la tomodensitométrie sont centrées sur l’utilisation des rayonnements ionisants et les réactions/effets secondaires possibles du contraste intraveineux (colorant) utilisé pour une meilleure visualisation de certaines structures corporelles. Les doses efficaces des procédures de diagnostic CT sont généralement estimées entre 2 et 20 mSv. Dans le même temps, nous sommes constamment exposés au rayonnement de fond naturel. La dose de rayonnement efficace approximative pour un cerveau CT serait comparable au rayonnement de fond naturel pendant environ sept mois. Selon certaines théories, l’exposition aux rayonnements ionisants peut augmenter légèrement le risque à vie de développer un cancer. Cependant, l’avantage d’un diagnostic ou d’une planification précis l’emporte sur les risques associés. Le risque d’exposition aux rayonnements ionisants est une préoccupation importante dans la population pédiatrique en raison de leur jeune âge et de leur physiologie. C’est pourquoi les protocoles de diagnostic pédiatrique sont conçus et personnalisés de manière à fournir une exposition minimale aux rayonnements », a expliqué le Dr Deepak.

« Les risques ou les effets secondaires des tomodensitogrammes peuvent provenir des rayons X, du contraste intraveineux iodé ou du colorant. Les rayons X utilisés dans les tomodensitogrammes sont cent fois plus nombreux que ceux utilisés dans les radiographies pulmonaires. Ce sont les rayonnements ionisants qui peuvent provoquer des altérations de l’ADN et, dans de rares cas, le cancer. Mais lorsqu’il est utilisé judicieusement et dans les limites autorisées, les avantages l’emportent sur les risques mineurs. De même, le contraste iodé qui est injecté dans les veines lors des tomodensitogrammes peut provoquer des allergies de sévérité variable et provoquer un choc anaphylactique ou la mort dans de rares cas. Ils peuvent également endommager les reins; par conséquent, la vérification de la fonction rénale avant les analyses de contraste est indispensable afin d’éviter les injections de contraste pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale. Cependant, lorsqu’il est utilisé judicieusement, le contraste est dans l’ensemble très sûr », a déclaré le Dr Pradeep.

Fréquence des tomodensitogrammes

Gardant à l’esprit les effets néfastes des tomodensitogrammes, tous les médecins ont dit que les tomodensitogrammes devraient être évités s’il n’y a pas de maladie. En ce qui concerne d’autres aspects, la fréquence des tomodensitogrammes dépend de la maladie et du traitement, et par conséquent, elle varie d’une personne à l’autre et d’une maladie à l’autre.

“Après avoir parlé de la technique, des avantages, des risques, des indications, etc., il est important de comprendre que le scanner est une aubaine pour la fraternité médicale en raison de sa capacité à recréer des images du corps humain et de sa pathologie dans d’innombrables projections qui aident les cliniciens pour traiter, planifier les chirurgies, les chimiothérapies et également visualiser les résultats des traitements, les échecs ou les complications », a déclaré le Dr Pradeep.

