CTET 2021 : CBSE modifie le modèle d’examen, le programme ; test à réaliser en ligne cette année

CBSE a informé que le prochain examen CTET aura lieu en décembre 2021/janvier 2022 et que l’examen se déroulera en ligne (Photo: IE)

Le CBSE a publié samedi une notification concernant les changements dans le modèle d’examen de l’examen Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2021 cette année. Les documents de questions seront préparés pour évaluer moins de connaissances factuelles et plus de compréhension conceptuelle, d’application, de résolution de problèmes, de raisonnement et de pensée critique, a déclaré la notification officielle.

Le conseil a également informé que le prochain examen CTET se tiendra en décembre 2021/janvier 2022 et que l’examen se déroulera en ligne. Le conseil d’administration mettra en place des centres de facilitation dans les districts où les candidats auront la possibilité de tenter des tests simulés en ligne gratuitement.

“Les documents de questions seront développés pour évaluer moins de connaissances factuelles et plus de compréhension conceptuelle, d’application, de résolution de problèmes, de raisonnement et de pensée critique”, indique la notification officielle. Il a en outre déclaré: «L’accent sera mis sur l’évaluation de la compréhension des candidats de l’enseignement de la matière, de leur connaissance du contenu pédagogique, de la pertinence de leurs connaissances de la matière dans le programme scolaire.»

CBSE publiera également un cadre d’évaluation détaillé avec des compétences mesurables, des exemples de plans et des exemples de questions pour les candidats afin de les aider à se préparer à l’examen CTET. Les dates d’examen et la notification détaillée concernant le dernier jour de soumission du formulaire de candidature en ligne pour le prochain examen du CTET seront publiées séparément par le conseil d’administration.

